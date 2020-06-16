СМИ: развод Пелагеи сорвался из-за сообщения о минировании суда

Сегодня представители сторон должны были определиться с датой развода.

Еще она звездная пара должна была сегодня определиться с датой развода. На 15 июня назначили предварительную беседу по бракоразводному процессу 33-летней певицы Пелагеи и ее пока еще официального мужа, 28-летнего хоккеиста Ивана Телегина. Однако беседа сорвалась из-за сообщения о минировании здания. Об этом сообщает газета «КП».

По информации источников, всех сотрудников и участников экстренно вывели на улицу, а на место вызвали кинологов. Предполагалось, что сегодня в 17:00 представители певицы и хоккеиста в суде определятся с датой основного судебного заседания, в ходе которого их брак будет официально расторгнут. Однако вмешались внешние обстоятельства.

В браке у Пелагии и Телегина родилась дочь Таисия. По информации журналистов, паре предстоит договориться о разделе имущества и размере алиментов. Сообщается, что певица намерена получать от бывшего мужа на воспитание дочери около 550 тысяч рублей в месяц.

О своем разрыве с мужем Пелагея официально сообщила на своей странице в Instagram еще в декабре 2019 года. После 3-х лет брака они решили развестись, сохранив при этом друг к другу «лояльность». Певица решилась на публичное заявление на фоне слухов о любовнице Телегина. В Сети стали появляться сообщения, что муж Пелагеи ей изменяет с некой блондинкой. Позже оказалось, что пара уже не живет вместе, а у хоккеиста уже своя личная жизнь. Он состоит в отношениях с владелицей турфирмы Марией Гончар. Вместе они живут в загородном доме и завели себе питомца – собаку Фокси.

Напомним, что сегодня, 15 июня, официально развелись актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.

Также сегодня должна была пройти предварительная беседа в Головинском суде по бракоразводному процессу Джигана и Оксаны Самойловой. Но под конец многодетная мама отозвала иск, а дело закрыли по примирению сторон.