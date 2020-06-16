Аналитики: ЕС должен обновить сделку с Турцией, так как беженцам угрожает COVID-19

Большинство сирийских беженцев в Турции живут в густонаселённых городских районах с высоким уровнем инфицирования, а также — в переполненных семьях, что затрудняет обеспечение надлежащей гигиены. Вспышка COVID-19 затруднила доступ к возможностям получения средств к существованию — и это положение, вероятно, ещё больше ухудшится, учитывая потери, которые пандемия несёт турецкой экономике, пишут Кемаль Кириши и Башак Явчан для Brookings Institution.

Чтобы защитить беженцев в Турции от наихудших последствий пандемии, Анкара и ЕС должны пересмотреть своё соглашение 2016 года, в котором Турция согласилась ограничить поток мигрантов и беженцев в ЕС в обмен на 6 млрд евро за услуги, связанные с беженцами, и безвизовые поездки в ЕС для турецких граждан.

В статье они отмечают, что Турция обвинила ЕС в невыполнении своих обязательств, в то время как ЕС заявил, что Анкара использует беженцев в качестве политического рычага — в конце февраля Турция открыла свои сухопутные границы для мигрантов и беженцев, стремящихся попасть в Грецию.

Срок действия соглашения истекает в 2021 году, но нестабильные обстоятельства, созданные COVID-19, придают срочность для скорейшего пересмотра соглашения, указывают Кириши и Явчан.

Они напоминают, что Турция принимает у себя самое большое количество беженцев в мире. В республике насчитывается около 3,6 млн беженцев по сравнению с 2,9 млн во всей Европе. Кроме того, в стране насчитывается около 370 тыс. беженцев из Афганистана, Ирака, Ирана, Сомали и других стран.

Даже несмотря на то, что беженцы могут получить доступ к некоторым бесплатным государственным услугам в Турции, включая образование и здравоохранение, их жизнь часто находится под угрозой, и это усугубляется пандемией.

«Европа должна увеличить финансирование, чтобы помочь Турции поддержать беженцев, и должна принять политику (в том числе через свою торговую политику), чтобы улучшить доступ беженцев к возможностям получения средств к существованию», — заявляют Кириши и Явчан.

Они также добавляют, что ЕС может расширить преференциальные торговые соглашения для Турции, особенно для товаров и секторов с высоким участием беженцев.

«В конечном счёте, сотрудничество между ЕС и Турцией, которое укрепляет шансы беженцев на удовлетворение их основных потребностей и повышает их самообеспеченность за счёт достойной и устойчивой работы, отвечает интересам всех сторон», — подчёркивают авторы.

В Турции это может помочь уменьшить недовольство беженцев, повысить их доходы и стимулировать экономический рост. Для ЕС это могло бы снизить вероятность увеличения притока беженцев и необходимость продолжать сбор средств на гуманитарную помощь, считают они.

«Преимущества обновления соглашения между ЕС и Турцией очевидны, как и необходимость этого. Всё, что остаётся, — это готовность действовать», — заключают Кириши и Явчан.