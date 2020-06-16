Названы страны, которые открыли свои границы для россиян

Пандемия коронавирусной инфекции заставила глав государств вводить ограничительные меры, одной из которых является закрытие границ для посещения страны иностранными туристами. На сегодняшний день во многих европейских странах еще не определены даты, когда границу откроют для наших соотечественников. Представители Еврокомиссии рекомендуют странам Европейского Союза координировать свои действия в вопросе открытия границ ввиду послаблений ограничений.Какие страны открыли свои границы для россиян?С начала лета Турция, Австрия, Ирландия, Италия и страны Балтии уже ждут туристов, с 15 июня для россиян открываются границы Исландии, Испании, Хорватии, а с 1 июля – Греции. Были и такие, кто вовсе не закрывал границы, например, Великобритания. За ситуацией в других странах мы следим и сразу же сообщим об изменениях.Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что двигаться в сторону открытия границ нужно максимально осторожно, чтобы не допустить второй волны эпидемии.Путешествие является одним из наиболее популярных хобби по всему миру. Действительно, в летний период времени можно побывать в горах или на морских побережьях. В первом случае необходимо лишь определиться с трекинговым маршрутом. Во втором, многие любят побывать в дельфинариях и аквапарках, а также кататься в парках на аттракционах.

В Российской Федерации существует много климатических зон, которые богаты природными ресурсами, уникальной архитектурой и самобытностью. В нашей стране отдыхать можно в любое время, а летний период позволяет организовать еще больше вариантов для отдыха. Многие туристы совмещают оздоровление с поездкой на море. В частности они пользуются природными источниками для лечения и современными методиками, делая своеобразный микс. Некоторым больше нравиться плавать и рыбачить. Для таких граждан прекрасно подходит отдых у рек и озер. А если мы говорим об излюбленном все включено, то не стоит ехать к турецким берегам, ведь сейчас отечественные гостиницы у Черного моря готовы предлагать аналогичный вариант отдыха.Также в августе начнется бархатный сезон у южного побережья, а северные регионы одарят вас белыми ночами уже в текущем месяце.Таким образом, отдых летом в нашей стране возможен для любителей абсолютно разных вариантов проведения своего отпуска. Самое главное. чтобы вы набрались ярких впечатлений и положительных эмоций, ведь в нашей стране это сделать возможно не хуже, чем на популярных зарубежных курортах.