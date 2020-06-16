В США предрекли более 200 тысяч смертей от коронавируса

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Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон спрогнозировал более 200 тысяч смертей от коронавируса в США к октябрю. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно рассчетам исследователей, к 1 октября число умерших от коронавируса в стране достигнет отметки в 201 129 человек. При этом ежедневная смертность в США достигла пика еще 16 апреля. Тогда было зафиксировано 2287 смертей.

По последним данным, в США зафиксировано более 2,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Из них 116 тысяч человек умерли, еще 561,8 тысяч — вылечились. Всего в мире насчитывается более 7,9 миллионов случаев COVID-19.