Россияне назвали самую перспективную для карьеры сферу

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Почти половина россиян — 49% — полагает, что самой перспективной для развития карьеры является сфера информационных технологий (IT). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

На втором месте оказалась медицина — ее выбрали 37% респондентов.

По 29% опрошенных обозначили хорошие перспективы в сферах искусственного интеллекта и робототехники.

Пятое место в данном рейтинге заняло строительство — его назвали 27% респондентов.

Опрос был проведен среди 2,1 тысячи россиян старше 18 лет из всех субъектов России.

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