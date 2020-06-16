В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 52 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число смертей достигло 3 386.

Оперативный штаб просит россиян при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в РТ выявили 44 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных в республике достигло 3 958. Выздоровели 2 824 человека (плюс 8 за сутки), на лечении остаются 1 134 пациента. Умерших за прошедший день нет.

В России за минувшие сутки выявлены 8 246 заразившихся коронавирусом. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 537 210 заболевших в 85 регионах. Количество выздоровевших пациентов увеличилось до 284 539 (плюс 4 489 за сутки). Также за сутки зафиксировано 143 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса умер 7 091 человек.