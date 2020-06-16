«Росатом» считает нецелесообразным покупку «Морского старта»

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Sea Launch

В «Росатоме» считают нецелесообразным покупку комплекса «Морской старт», передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы «Росатома».

Ранее сообщилось, что компания S7 может продать плавучий космодром «Морской старт» одной из дочерних структур «Росатома».

В департаменте управления инвестиционной деятельностью и в управлении поддержки новых бизнесов госкорпорации нашли пять рисков, связанных с покупкой комплекса. Это отсутствие значительной потребности «Росатома» в космических пусках, отсутствие в госкорпорации компетенций по привлечению заказчиков к запускам и необходимость компенсации накопленных убытков и долгов по проекту «Морской старт»

Отмечается также, что покупка «Морского старта» приведет к конкуренции с другой отечественной госкорпорацией — «Роскосмос». Кроме того, «Росатом» обратил внимание на то, что снижение стоимости запуска ракет-носителей на коммерческом рынке в связи с деятельностью SpaceX влечет за собой необходимость создания новых конкурентоспособных ракет, а значит дополнительных инвестиций. Поэтому гораздо эффективнее пользоваться разовыми пусковыми услугами, заключили в госкорпорации.

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— Источник: «Росатом» может приобрести «Морской старт»

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