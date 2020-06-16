Премьер-министр Киргизии подал в отставку

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Мухаммедкалый Абылгазиев
Максим Блинов/РИА «Новости»
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС.
Пресс-служба правительства республики уточнила, что Абылгазиев сам принял решение об отставке.
«Я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызской Республики», — цитирует его слова пресс-служба.
Мухаммедкалый Абылгазиев занимал пост главы правительства Киргизии с апреля 2018 года. До этого месяц занимал пост руководителя аппарата президента Республики.
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