Премьер-министр Киргизии подал в отставку

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Мухаммедкалый Абылгазиев

Максим Блинов/РИА «Новости»

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-служба правительства республики уточнила, что Абылгазиев сам принял решение об отставке.

«Я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызской Республики», — цитирует его слова пресс-служба.

Мухаммедкалый Абылгазиев занимал пост главы правительства Киргизии с апреля 2018 года. До этого месяц занимал пост руководителя аппарата президента Республики.

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