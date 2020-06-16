За выходные ленточных борах Алтайского края потушили грозовых пожаров

В Алтайском крае за выходные дни 13 и 14 июня произошло 40 лесных пожаров в ленточных борах. Все они возникли из-за грозовых разрядов, попадавших в деревья, сообщили ИА «Банкфакс» в ЛХК «Алтайлес». Холдинг привлек десятки сотрудников и единиц техники, в связи с чем огонь удалось оперативно потушить.

В результате гроз огонь разгорался практически одновременно на разных участках леса. Все пожары вовремя обнаружили и ликвидировали в Угловском, Павловском, Ребрихинском, Панкрушихинском и других районах Алтайского края. Для борьбы с огнем потребовалось 53 единицы техники, было задействовано 90 сотрудников. Площадь, пройденная огнем, по предварительным подсчетам, составила около 8 га.

Директор по лесному хозяйству холдинга «Алтайлес» Валерий Савин объяснил, что период гроз представляет особенную опасность для леса. «Выходные выдались сложными. Пожарная служба работала практически в круглосуточном режиме. Так называемые сухие грозы – большая опасность для леса. Огонь, возникший от молнии, может дать о себе знать сразу, а может шаить внутри дерева от нескольких часов до нескольких дней. Важно вовремя обнаружить такое возгорание. Особенно в ленточных борах на юге региона, где сосновый бор сухой и поэтому легко воспламеняется», — прокомментировал специалист.

Всего за текущий пожароопасный сезон сотрудники ЛХК «Алтайлес» потушили более 100 лесных пожаров в ленточных и приобских борах (всего в Алтайском крае, по данным Минприроды и экологии, с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда произошло 182 пожара). В холдинге пояснили, что технический арсенал «Алтайлеса» составляют 91 пожарно-наблюдательная вышка, 66 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, 292 пожарные машины, 145 тракторов, 10 бульдозеров, один тягач с тралом. В случае возникновения крупного лесного пожара компания сможет мобилизовать почти 4 тысячи человек. Оснащение пожарной службы компании в несколько раз превышает установленные законом нормативы.

Ежегодно на комплекс мероприятий по охране лесов компания направляет более 140 млн рублей. Средняя скорость обнаружения и тушения лесных пожаров специалистами холдинга составляет всего 20 минут.