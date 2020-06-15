КНДР изучает возможность ввести войска в демилитаризованные зоны

Остановить прослушивание

close





Denis Balibouse/Reuters

Генштаб Корейской народной армии сообщил, что КНДР рассматривает возможность введения армии в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

По его данным, армия КНДР «немедленно и последовательно» выполнит любое решение и указ партии и правительства.

Корейская народная армия изучает план действий для принятия мер по возвращению армейских подразделений в зоны, которые были демилитаризованы по соглашениям между Севером и Югом Кореи, чтобы превратить линию фронта в крепость и дальше усиливать бдительность против Юга, сказано в сообщении агентства.