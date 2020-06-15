Источник назвал возможную дату встречи Помпео с представителями КНР

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Al Drago via www.imago-images.de/Global Look Press
Предполагаемая встреча госсекретаря США Майка Помпео с представителями правительства Китая может состояться уже на этой неделе. Об этом сообщает Reuters.
Встреча должна пройти на американской военной базе на Гавайях.
По данным СМИ, в рамках встречи планируется обсуждение двусторонних отношений, которые претерпели изменения в последнее время.
Так, в ходе мероприятия планируется поднятие тем, связанных с пандемией коронавируса, торговые вопросы, а также сферу контроля над вооружениями и Северную Корею.
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