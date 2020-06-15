В МИД РФ ответили на критику в адрес приговора Уилану

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Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали критику в адрес решения суда по осужденному за шпионаж в России Полу Уилану. Об этом сообщает ТАСС.

В дипведомстве отметили, что на территории США наказание за шпионаж предусматривает лишение свободы на срок более 10 лет.

Кроме того, в МИДе добавили, что американское законодательство не предусматривает помилования в данном случае.

«В США, да и в других западных странах, наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения вплоть до пожизненного, причем без права помилования», — говорится в заявлении.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного в России американца Пола Уилана виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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