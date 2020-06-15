Путин подтвердил свой визит в Белград в телефонном разговоре с Вучичем

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Президент России Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи в…

РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Сербии Александром Вучичем, в ходе которого подтвердил намерение посетить Белград для участия в церемонии освящения храма Святого Саввы в Белграде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию сербского президента.

«Президент Путин подтвердил, что снова посетит Сербию для присутствия на центральной государственной церемонии освящения храма Святого Саввы, и отметил, что Россия будет помогать интересам Сербии», — заявили в администрации.

Вучич в ходе разговора подчеркнул, что Россия внесла «неоценимый вклад» в создание крупнейшего православного храма в Сербии.

Церемония освящения храма Святого Саввы в Белграде состоится в октябре 2020 года.

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