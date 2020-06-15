Зеленський призначив голову Луцької РДА

Президент України Володимир Зеленський призначив голову Луцької райдержадміністрації.

Відповідне розпорядження опублікували на сайті глави держави.

Розпорядженням президента України №394/2020-рп головою Луцької районної державної адміністрації призначили Володимира Кеца.

Також Володимир Зеленський призначив очільників Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області та Тернопільської райдержадміністрації Тернопільської області.

Нагадаємо, 10 квітня Володимир Зеленський звільнив голову Луцької райдержадміністрації Тараса Яковлева у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього президента Петра Порошенка, який призначав його на цю посаду.