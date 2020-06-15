В театре «Современник» прокомментировали ДТП Михаила Ефремова

Московский театр «Современник» впервые после устроенной актером Михаилом Ефремовым дорожной аварии прокомментировал свое отношение к случившемуся.

«Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей „Современника“ — Михаилом Ефремовым. Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

Коллектив и руководство театра принесли свои искренние соболезнования семье погибшего Сергея Захарова.

«Надеемся, что его родным хватит сил и мужества, чтобы пережить утрату и сохранить светлую память о нем. Мы также желаем душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным», — говорится в сообщении.

В театре призвали общественность не впадать в крайность осуждения и проявить великодушие.

«В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения. Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас», — говорится в сообщении.

Авария, в результате которой погиб водитель фургона 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров, произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Ефремов на своем автомобиле выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA. Захаров скончался в больнице. Сначала в отношении актера возбудили дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ, но впоследствии обвинение ужесточили. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Таганский суд отправил его под домашний арест до 9 августа. Как оказалось, в момент аварии актер находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Следователи возбудили еще одно уголовное дело — о торговле наркотиками.