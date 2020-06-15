Работающие 1 июля россияне получат удвоенную зарплату

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

В Роструде разъяснили, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, 1 июля будет оплачиваться в двойном размере, поскольку на этот день распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.

В службе также отметили, что не работающие в этот день граждане получат свой стандартный оклад.

Также отмечается, что день голосования не исключается из нормы рабочего времени, поэтому отпуск на этот день не продлевается.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию президент России заявил в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

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