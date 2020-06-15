Бывший замруководителя алтайского следкома может стать фигурантом дела мошенничестве

Бывший первый заместитель руководителя СУ СКР по Алтайскому краю и экс-начальник ведомства по Хакасии Вячеслав Росщупкин может стать фигурантом уголовного дела. Такое предположение выдвинуло ИА «Хакасия», уверяя, что в отношении бывшего силовика ведется доследственная проверка, что удалось подтвердить в республиканском правительстве. Уточнить эту информацию в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия «Банкфаксу» на момент подготовки материала не удалось.

Источники сообщают, что Росщупкин, который с января 2017 года по апрель 2019 года возглавлял СУ СКР по Республике Хакасия, при увольнении якобы дал поручение подчиненным подготовить документы на пенсионное обеспечение с повышенным коэффициентом для Хакасии в размере 30 %. При этом сам он будто бы проживал в Алтайском крае, где указанный коэффициент вдвое меньше. Также сообщается, что он якобы предоставил подложные документы о проживании в Хакасии. В связи с этим, по информации инсайдеров, следователи проводят проверку в отношении бывшего руководителя хакасского ведомства по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Издание уверяет, что сейчас правоохранители опрашивают сотрудников регионального следкома и соседей Росщупкина, рядом с которыми он будто бы проживал. Накануне объяснение взяли и у главы республиканского Минтруда Ирины Ахметовой, которая подтвердила этот факт. Справедливости ради стоит отметить, что ИА «Хакасия» на всем протяжении работы Росщупкина публикует факты нарушений и преступлений, якобы совершенных им. В марте 2019 года портал даже сообщил о якобы добровольной отставке алтайского «варяга», но эта информация на тот момент не подтвердилась. Покинул место службы генерал-майор только спустя месяц. Наблюдатели полагали, что речь идет о намеренных информационных атаках со стороны местных элит, которые приняли в штыки назначение Росщупкина.