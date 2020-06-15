Хуснуллин сообщил о намерении признать апартаменты жильем

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Артем Сизов/«Газета.Ru»
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что предложил новые поправки в законодательство, позволяющие признать апартаменты жильем. Об этом сообщает РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
«Я внес поправку в закон, чтобы все-таки узаконить апартаменты, сделать их жильем. Есть спор по этой теме, последние три года эта тема регулярно возникала», — сказал вице-премьер.
Он подчеркнул, что надеется на принятие предложенных норм к осенней парламентской сессии.
Ранее Хуснуллин заявил, что дал поручение Минстрою проработать данный вопрос, однако такая инициатива вызвала разногласия у депутатов Госдумы.
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