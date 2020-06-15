Трамп пригласил на переговоры лидеров Сербии и Косово

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и самопровозглашенного Косова на переговоры 27 июня. Как пояснил специальный посланник США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл, будет обсуждаться вопрос непризнанного Косова.

«Отличные новости! Я получил от правительств Косова и Сербии обязательство временно приостановить кампанию по отзыву признания независимости и вступлению в международные организации, чтобы встретиться в Вашингтоне в Белом доме 27 июня для диалога. Если какая-либо из сторон будет недовольна переговорами 27 июня, они вернутся к статус-кво после того, как покинут Вашингтон», — написал он в своем «Твиттере».

Сегодня вечером Вучич позвонил президенту России Владимиру Путину. Российский лидер заявил о необходимости выработки приемлемого для Белграда компромисса по непризнанной области Косово, его должен утвердить СБ ООН.

Ранее президент Сербии Александр Вучич подтвердил намерение принять участие в параде Победы в Москве 24 июня.

Напомним, самопровозглашенные области Косово и Метохия заявили о независимости в феврале 2008 года. Официальный Белград такое решение не признал.