Трамп пригласил в Белый Дом глав Сербии и Косово для переговоров

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Reuters

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и частично признанной республики Косово провести переговоры 27 июня в Вашингтоне, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Трамп надеется добиться мирного урегулирования многолетнего спора, который вызвал интервенцию США в регионе.

Ранее лидеры Сербии и Косово Александар Вучич и Хашима Тачи встречались на территории Соединенных Штатов в марте текущего года.

Позже глава Косово заявил о приверженности к совместной работе с Сербией над взаимным признанием и выразил благодарность США за содействие.

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