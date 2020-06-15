Флот поднял истребители: Су-27 перехватили самолеты ВВС США

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Министерство обороны РФ

Балтфлот РФ поднял в воздух над Балтийским морем истребители Су-27 на перехват стратегических бомбардировщиков Boeing B-52 ВВС США. Американские самолеты над нейтральными водами Балтики были обнаружены дежурными силами ПВО Западного военного округа. Самолеты США выполняют полеты в этом районе в рамках масштабных учений НАТО Baltops-2020.

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Балтийский флот Вооруженных сил РФ поднял в воздух над Балтийским морем истребители Су-27 морской авиации на перехват стратегических бомбардировщиков Boeing B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США.

Американские самолеты-разведчики над нейтральными водами Балтики были обнаружены дежурными силами ПВО Западного военного округа, приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.

«Нарушения государственной границы России допущено не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — пояснили российские военные.

Самолеты ВВС США выполняют полеты в этом районе в рамках учений НАТО Baltops-2020. В 49-х по счету учениях Baltops-2020 принимают участие 17 стран-членов Североатлантического альянса и две страны-партнера, задействовано около 30 военных кораблей, 30 самолетов и вертолетов, а также порядка 3 тысяч военнослужащих.

Маневры включают в себя отработку противовоздушной обороны, противолодочной войны, морские бои и операции по противодействию минам.

«Балтийское море имеет жизненно важное, стратегическое значение для Североатлантического союза и граничит с шестью странами НАТО и двумя близкими партнерами. Мы продолжаем принимать все необходимые меры для защиты наших вооруженных сил», — сказала представитель НАТО Оана Лунгеску.

Одним из руководителей учений НАТО является командующая Шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.

В Baltops-2020 участвуют войска Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и США.

Четыре дня назад в ответ на учения Альянса Балтфлот России провел учения по уничтожению кораблей противника с воздуха.

Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 и сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации — всего более 10 самолетов — нанесли условные удары по надводным целям на морских полигонах.

«Под прикрытием звена истребителей Су-27 экипажи выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд кораблей противника», — сообщает Министерство обороны РФ.

На следующий день пять военных самолетов США и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС Франции совершили разведывательные полеты у западных границ России.

Борта ВВС США RC-135W вылетели с авиабазы Милденхолл в Великобритании. В течение нескольких часов они летели близ Калининградской области в воздушном пространстве Польши.

В это же время два других американских самолета Beechcraft RC-12X Guardrail, вылетевшие из Шяуляя (Литва), провели полет вдоль севера и северо-востока Калининградской области в литовском воздушном пространстве.

Также над Балтикой курсировали самолет ВМС США P-8A Poseidon и самолет-заправщик KC-135.

Кроме того, в воздушном пространстве Польши к юго-западу от Калининградской области многочасовой полет совершил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Военно-воздушных сил Франции E-3CF Sentry AWACS.

На фоне всего происходящего американское издание National Interest писало, что танковые соединения Западного военного округа РФ были усилены, чтобы защитить границы страны, потому что Россия опасается нападения НАТО, причем — небезосновательно.

Журнал напомнил, что прошлом месяце министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил: западное стратегическое направление остается той областью, которая находится под самой большой угрозой с точки зрения военной безопасности. По его словам, в соответствии с планом действий на 2019–2025 годы, Россия проведет комплексный ряд мер по нейтрализации потенциальных вызовов.

«Отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада имени 60-летия СССР была включена в состав армии Западного военного округа для выполнения задач по обеспечению обороны РФ на западном стратегическом направлении», — приводит NI сообщение Минобороны России.

В заметке указывается, что на вооружении бригады стоит современное оружие, военная и специализированная техника, например: танки Т-90А , бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины БМП-3, а также системы противовоздушной обороны 9А34 «Стрела-10» и «2С6М Тунгуска».

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