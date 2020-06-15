Бывший исполнительный директор канала Ричард Сэмбрук на самом деле мог работать на российскую медиагруппу «Патриот».

Попавший под цензуру сотрудник британского телеканала BBC может быть связан с медиагруппой «Патриот» и петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Как сообщается в Twitter «(Не)серьезный МИД», бывший исполнительный директор канала Ричард Сэмбрук, занимавшийся отслеживанием «нейтральности» сотрудников BBC в социальных сетях, на самом деле мог работать на российскую медиагруппу «Патриот», главой попечительского совета которой является предприниматель Евгений Пригожин.

О возможных контактах бизнесмена и работника британского телеканала, как минимум, свидетельствует тот факт, что BBC оказался единственным иностранным СМИ, представители которого лично посещали офис медиагруппы. «Блокнот» решил проверить данную информацию.

Как рассказал один из сотрудников телеканала на условиях анонимности, между Сэмбруком и руководством «Патриота» могли быть установлены определенные договоренности относительно дальнейшей деятельности британского журналиста на BBC.

«Он всегда был немного странным. Он не был идейным и следовал каким-то своим целям. Он говорит про независимую журналистику, но сам явно нечист. И не я один так думал. Многие из тех, кто его знают, думают так же. Поэтому его связи с русскими никого особо не удивят», — заявил источник.

Стоит отметить, что ранее парламентский комитет по разведке и безопасности Великобритании подготовил доклад о «российском вмешательстве» во внутриполитические процессы страны. По данным британской газеты Sunday Times, в документе упомянуты имена девяти бизнесменов российского происхождения, спонсоров британских консерваторов.

Напомним, Ричард Сэмбрук был уволен из-за многочисленных публикаций в социальных сетях критических заметок в адрес руководства Великобритании. В частности, одним из последних его постов стало предположение, что правительство Соединенного Королевства могло предпринимать попытки «блокировать независимую журналистику и критические взгляды» в стране. В связи с этим на Сэмбрука пожаловались депутаты правящей в Британии партии, после чего он потерял свою должность.

Примечательно, что экс-директор компании занимался непосредственно анализом личных публикаций сотрудников телеканала на предмет соблюдения «правила непредвзятости». Фактически, это указывает на жесткую цензуру внутри одного из крупнейших западных СМИ, которое, прикрываясь борьбой за права человека, журналистов и сексуальных меньшинств, в том числе, и в России, подавляет свободу слова среди своих же работников и блокирует обнародование любых мнений, так или иначе противоречащих откровенно пропагандистской позиции редакции.