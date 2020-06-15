Полная изоляция: как японцы отреагировали на слова Путина о Курилах

Японии нужно начать относиться к России как к враждебному государству и прекратить поддерживать ее экономически — так японцы в соцсетях отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина о Курильских островах, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на японскую газету Yomiuri shimbun.

Курилы.

commons.wikimedia.org, СС0

«Япония должна вместе с другими странами Запада полностью изолировать Россию экономически. В этих условиях хватит нам тратить деньги на любые квази-проекты по совместной хозяйственно-экономической деятельности на островах», — предлагают жители Японии в соцсетях.

Они также настаивают на том, что Россию необходимо рассматривать как враждебное государство по аналогии с Китаем.

Одни японцы утверждают, что Россия никогда не вернет Курилы, так как видит в Японии «верного вассала США». Другие отмечают, что на островах, которые до Второй мировой войны принадлежали Японии, выросло уже несколько поколений россиян, поэтому они не смогут покинуть эти территории.

Среди японских пользователей также звучало предложение выкупить Курилы, однако большинство уверено, что вернуть острова можно только за счет укрепления военной и экономической мощи Японии, пишет ura.ru.

«На Хоккайдо поставить ракетные дивизионы, чтобы их было видно с самой южной точки Курильской гряды. Сдерживание России — это наиболее близкий путь к возврату островов», «Если мы будем и дальше так же просительно смотреть на Россию, то эта трагедия с островами будет продолжаться еще сотни лет», «В мире не проходит тезис «нужно вести диалог, и тогда тебя поймут», — пишут японцы.

Что произошло

Президент РФ Владимир Путин во ходе выступления на Поклонной горе 12 июня, когда в стране отмечался День России, заявил, что территории от Калининграда и Камчатки до Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма являются для россиян Родиной, пишет телеканал 360.

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