Американский сюрреализм. Надутый фантом национальной ущемлённости

Милые и забавные картинки вижу я каждое утро, продирая глаза и с головой ныряя в пучину Интернета. Суровые и брутальные американские копы тщательно и с неподдельным энтузиазмом моют ноги неграм — не вру, так и было! В Афинах протестующие греки требуют от своего правительства каяться за рабство американских чернокожих.

В Сиэтле черные как смоль пассионарии создали свою Империю из трех кварталов и теперь собирают там налоги с булочных, таксистов и обувных мастерских, прикидывая, как побыстрее добиться признания своей независимости в ООН. И в тусклом свете нынешних реалий их надежды имеют все шансы на оглушительный успех.

Убитого при задержании мелкого чернокожего жулика пафосно, с оркестром и с прямой трансляцией по всем каналам телевиденья, хоронят в золотом гробу. А сенаторы и полицейские стоят перед этой скорбно-карикатурной процессией на коленях.Такой дорогой сердцу старый и добрый сюрреализм. Эдакий прорвавшийся в реальность Сальвадор Дали. Хотя тот с его слонами на тараканьих ногах и стекающими по столам часами смотрится даже пореалистичнее. Здесь же полное нарушение формальной и диалектической логики в угоду смутным подсознательным образам из самых кромешных глубин разума.

Да, интересно ныне просыпаться поутру. Во сне такого разгула и разрушения логических основ Мироздания не увидать. Там как-то все более приземлённо и зримо.

Ну, так что же мы наблюдаем в новом странном мире? По мне так вся суть текущего исторического момента состоит в тотальной замене реальностей. Такой сейчас странный исторический период. Переломный. Информация гнёт под себя материю.

Что из себя сегодня представляет Запад в разрезе исторического развития. Крайне зажравшееся общество, лишенное всегда преследовавшего человечество страха голода, заваленное шмотками, гаджетам. Никогда не жили так сыто и в таком достатке. Без борьбы за существование люди с готовностью погружаются в информационные слои бытия и отдаются во власть идей. Притом идеи эти в большинстве своём глупые и болезненные, как и положено в насквозь больном и несправедливом мире.

Так что теперь уже не любовь и голод правят миром, а информационные пузыри. Так называемый цивилизованный мир, то есть одряхлевшая западная цивилизация, сейчас переполнен, как деревенский сортир, куда бросили дрожжи, идеологическими несуразными фантомами и злокозненными информационными вирусами.

У западного обывателя сегодня надежная материальная реальность заменяется на сюрреалистичную, где геи не больные люди, а веселые ребята и высшая ступень развития человечества. Где фемины вовсе не прибабахнутые шизовые телки, ненавидящие мужиков, а борцухи за всеобщую женскую справедливость, готовые за это дело убить всех шовинистов в брюках. Где бомбардировки исключительно гуманитарные. Где геноцид исключительно на благо того, кого геноцидят. И над всем этим смотрит с высоты горного пика на мир новый идолище под именем «Толерантность». Кстати, термин в микробиологии означает неспособность организма бороться с патогенными культурами.

Сон разума рождает чудовищ – известная фраза. И актуальная, как никогда. Сегодня сон разума рождает чудовищную сюрреалистическую реальность, в которой постепенно не остается места ничему человеческому – ни разуму, ни чувствам. Только предельно искаженные смыслы. Но обывателю там нравится. Одна из самых несуразных и веселых картинок в этой сюрреалистической галерее – раскрученная сегодня вина белых перед чёрными и покаяние за жуткое рабство, плантации, хижину дяди Тома, Ку-Клус-Кланы, таблички «Нигерам вход воспрещён» и прочие радости самой демократической страны в мире. С точки зрения человеческой логики — так тут логики нет вообще. Но в изменённом состоянии сознания, в которым находятся сегодня люди на Западе, выглядит всё это очень лирично и органично.

Негры спохватились, что двести лет назад их выдернули из Африки и они работали на плантациях. Поэтому ныне они несчастные, обездоленные и нищие. Если по логике, то немало времени прошло, и девяносто процентов американцев – это не рабовладельцы, а понаехавшие уже после отмены рабства, какая у них историческая вина? Да и ничего не осталось с тех времен, кроме музеев и блокбастеров. А сегодня потомки черных рабов сами больше напоминают рабовладельцев – бездельничают и понукают затюканных белых, чтобы те побольше пособий и вэлфера навалили, и чтобы в каждом блокбастере был крутой чёрный герой и пинаемое белое ничтожество.

На деле их претензии полностью оторваны от реальности, это информационный пузырь. В них нет вопросов выживания и голода. Одни абстракции и сюрреализм от зажравшихся трутней.

Негров где-то понять можно. Из своей тяжёлой истории они сегодня извлекают немалый гешефт, уютно усевшись на шею своих сограждан, от которых отличаются только цветом кожи. В некоторых семьях уже три поколения ни дня не работали – все печалились о несчастной участи предков и подсчитывали бабки за историческую вину белых. Вместе с тем такой подход превратил это национальное меньшинство в густую прослойку профессиональных паразитов, не способных ни на какое развитие.

Это такой социокультурный феномен. Дело вовсе не в расе. Приятель из Германии говорил как-то, что арабы – невменяемые, наглые, как вороны, неуправляемые социопаты, считающие, что они Европу завоевали. А на негров из Африки нарадоваться не могут – работящие, вежливые, стремятся социализироваться, получить образование. А в Америке — криминальное болото с вечными обидами, что им не дают наркотой свободно торговать. Хотя, конечно, далеко не все такие, нормальных людей там полно, и им двойное уважение, что смогли вырваться из рамок национальных стереотипов и сделать себя. Но тотальный идеологический посыл – ограбь белого!

На этой почве выросла страшно криминализированная афроамериканская культура, которую с таким сладостным причавкиванием жрут уже и белые, даже у нас. Рэп, все эти речитативы, гангста. Благородный и грустный, вместе с тем оптимистичный джаз давно в прошлом. Сегодня гремит из динамиков:

«Пристрелил я белого, но только одного.

Надо было б завалить и приятеля его!»

Надутый фантом национальной ущемлённости постоянно лопается чёрными бунтами. Негры в их сюрреалистичном культурном пространстве свято убеждены, что имеют право грабить магазины, ибо это не грабеж, а компенсация за историческую вину белых. Притом почему-то грабят и чёрные магазины. Хотя, как говорят эксперты, такого широкого бунта, как ныне, ещё не было. Повстречал тут в комментах: «хоронили негра, семнадцать штатов порвали».

В мире материальном и логическом Президент Штатов должен был давно объявить: «сограждане, всё, что было, быльем поросло. Теперь мы все равноправные граждане США и будем оценивать каждого по поступкам». Но в сюрреалистическом пространстве такое не катит. Здесь одни граждане должны другим за древние грехи.

Кстати, если по логике – а почему не требуют ирландцы от США платить и каяться? Их англичане как негров вылавливали, обращали в рабство и отправляли на плантации. Так что сегодня у них есть все основания бунтовать. Но ирландцы почему-то двести лет не подсчитывали обиды, а работали, и сегодня являются столпами американского общества, уважаемыми бизнесменами, политиками, врачами. Как-то нелогично получается?

Вообще логика и исторический опыт вещи страшно нетолерантные, а для нынешнего сюрреализма ещё и вредные. Потому что по логике если судить – то чем больше даешь захребетнику и перед ним заискиваешь, тем больше он садится тебе на шею. Пока не заберёт у тебя всё, после чего разнесет и хату, и двор и будет обижаться: «А чего это кормить перестали и голодная смерть рядом с косой стоит?» «Обиженный» бездельник, которому дают все – он как вирус сожрет рано или поздно носителя. А в сюрреализме можно искренне надеяться задобрить паразита.

Давно известно, что миром правят идеи. Но сегодня появилось дополнение – миром правят идеи идиотские, которые готовы подвинуть даже капиталистические алчность и расчёт. Что мы и наблюдаем…

Кукловоды и куклы

Отвлекаюсь от Интернета, включаю телевизор. В там всё еще задорнее.

Самое, наверное, классическое литературное произведение США «Унесённые ветром» за расизм будет изыматься. Под раздачу попал и Марк Твен с его Гекльберри Финном и негром Джимом. Расисты, понимаете ли, не боролись против рабства.

Восставшие утопили в пруду памятник Колумбу, на заслугах которого существует нынешняя Америка. Заодно создали комиссию по переименованию улиц.

Чем-то от этого повеяло ностальгическим и родным. «Перестройка. Горбачев. Ельцин, Белый Дом, Свобода! Слава Украине»…

Прикольно, когда главные нагибаторы мира, творцы оранжевых революций, сегодня нагибаются сами. При этом полагая наивно, что ситуация под их полным контролем. Прямо как не к ночи помянутый Горбачёв – тот тоже считал, что всем искусно и с аппаратным коварством манипулирует, пока его не заперли в Форосе.

Сегодня «художники-сюрреалисты» в США кинули на игровой стол один из самых сильных козырей, которыми они трамбовали весь мир многие годы. Это историческая вина. Вкинули лихо, не думая о том, что дальше будет.

А практика показывают – когда государство начинает искупать историческую вину, то это самое государство быстро кончается. Потому как ресурсы у государства конечны, а исторические претензии и обиды бесконечны.

Но это выводы в рамках логики. В рамках сюрреализма это путь к единению и всеобщей радости, когда люди обнимутся и прослезятся. Цена вопроса – всего по миллиону баксов на каждого негра, включая младенцев.

В таком ракурсе чего бы Собянину не потребовать компенсаций у Казани за татаро-монгольское иго? С каждого татарина по тыще баксов за сожжение Москвы. А чего – не было такого? Не было исторической обиды? Ещё как обидели! Ну и заодно Монголию нагнуть – уж сколько там за двести лет ига денюжек накапало. И на колени, конечно, поставить. Чтобы восклицали: «Простите нас, урусы, за наших свирепых и нетолерантных предков». Но мы не спешим это делать. Потому что мы пока еще находимся в реальном мире, только немножко подвинутым в сторону сюрреализма, но не фатально.

Войдя в раж манипуляций, рванув на груди рубаху, американские нагибаторы на своей земле творят такие вещи, после которого государство уже никогда не будет прежним в связи с полной утерей собственного достоинства. Но им это не важно. Им главное выбить конкурента на выборах, а дальше хоть трава не расти. А между тем потеря моральных ориентиров и чувства стыда для любого общества фатально.

Сенаторша ползает на коленях перед неграми и просит прощения у них за былинные события седых времён. При этом на её роже написано лицемерие. Видно, что у неё желание взять этих «нигеров», да в кандалы и на виселицу. Но карта не так легла. И вынуждена она принимать коленопреклоненную позу, проклиная свои высокие шпильки и древний возраст, когда проблемы с позвоночником не дают гнуться так просто. Она обязана ползать на коленях и биться лбом об асфальт, потому как это партийное задание. Потому как политика. А что внуки через пару лет спросят: «бабуля, а чего это ты перед уголовниками на коленях стояла?» Ну, так это неважно. Стыд-то давно потерян. Да и внуки, наверное, тоже соответствующе воспитаны, в парадигме подавляющего превосходства прагматизма, политической и финансовой выгоды над жалкими рудиментами совести и стыда.

Искренне жалко в этом абсурдном безобразии копов. Люди, честно исполняющие свой долг и удерживающие бандитский Пиндостан от сползания в анархию и хаос, рискующие жизнью, преклоняют колена перед уголовным сбродом. Стыдно им? Наверняка. Но не пенсии же лишиться за год до выслуги, да ещё социальные льготы, надёжная работа в безумной безработице. Пусть стыд чуток отодвинется, а честь помолчит. Бух – на колени. И только полицейский профсоюзный лидер из Нью-Йорка не слишком уверенно выдал – мол, слишком вы к нам суровы, общественность, мы же хорошие.

Но основная масса слилась. И даже дело не только в пенсии. Копы, кто поумнее, загривком чуют веянье новых времён, когда государство их продаст, и крайние упрямцы будут отданы на растерзание осатаневшим от крови и безнаказанности маргиналам и бесстыдным политиканам. Не готовы полицейские положить своё благополучие за идеалы, которые растаптываются на глазах. Поэтому и стоят бравые полицейские послушно на коленях перед закоренелыми уголовниками! Перед теми, кого ещё вчера держали на мушке и кидали в камеры за разбои и наркотики. «Слава Украине»… То есть «Гуд Бай Америка!»

Да, полицаев просто тупо подставили под раздачу, как и их коллег во многих оранжевых революциях. Все кинуто в пожар борьбы республиканцев и демократов. Они на всё готовы, лишь бы сожрать друг друга, интересы страны тут на последнем месте. Ну чем не бульдожья схватка Горбачева с Ельциным? Итоги известны. А вообще я за суверенный Техас, говорят, там пацаны нормальные и по жизни не твари…

А мне вспоминается Дагестан, парнишка-милиционер, который перед казнью не выпрашивал себе жизнь у бандитов, а призывал братьев давить эту нечисть. Другой менталитет. Другие понятия. Мир чести и суровой реальности против мира искаженных смыслов.

Между тем в США вакханалия продолжается. Слабые воззвания к разуму тонут в возмущенных криках: «Рабовладельцы, сатрапы, даешь свободу грабежа и разбоя для черных!» Интересно, что простой обыватель словом и делом поддерживает разбойников, которые придут его завтра обчищать и насиловать его дочерей, но в сюрреализме это нормально. И США постепенно подходят к точке невозврата. Кукловодам в дальней перспективе уже не обуздать свои куклы. Куклы сегодня учатся ходить сами по себе.

Дело в том, что информационные фантомы наиболее активно и умело всегда надували политики, идеологи, разведчики «Империи Добра». И пришёл час, когда эти призраки вырвались из-под ментального контроля и грозят смести своих авторов. Пусть не сегодня – в тактическом плане от этих судорожных телодвижений может быть политический гешефт. Но этой кувалдой врезали по зданию государственности. Трещины закрасят, но они пойдут дальше, и рано или поздно здание рухнет.

Фантомы стали отдельной информационной сущностью, которая живет по своим законам. Эдакие эгрегоры, втягивающие энергию масс и наполняющую мир разрушительной силой. Теперь уже просто так не скажешь: «Мы тут решили, что гомосеки это плохо, а неграм нельзя давать бунтовать». Эта новая реальность не даст такое сотворить, растопчет и утрамбует несогласных, будь они властьимущие манипуляторы. Так что в их сюрреализме дергайся не дергайся, а гомосек отныне всегда будет священной коровой, а негры — несчастными, обиженными и с правом самовыражения путем грабежа и убийств.

Измененная реальность — это чудовищно эффективный инструмент манипуляции материальным миром. Но только до поры до времени. Но настаёт момент, когда Фантомы полностью заполняют все пространство вокруг, взрываются и пожирают фабрики, города, заводы. Здравствуй, средневековье. Верной дорогой идёте, американцы!..

Как не вляпаться

Убиенного жулика скромно поименовали Иисусом двадцать первого века. Раздаются крики сожаления, что нельзя выписывать Нобелевские премии мира посмертно. «Шабаш калился и лысел, пот лился горячо»

На эту разнузданную победу сюрреализма над разумом и упорядоченностью жизни с ироничным прищуром смотрит дисциплинированный Китай, продемонстрировавший способность решать любые организационные проблемы и одним щелчком задавивший и коронавирус, и уйгурский терроризм. Там КПК твердо держит народ на грешной земле, не давая заменить идеологическим фантомам грубую реальность мирового противостояния.

Искоса и с опаской поглядывает на этот балаган наша Россия, уже однажды разрушенная информационными бациллами. И у нашего народа возникает тревога, как бы либеральная лихорадка Эбола под напором событий на Западе не вернулась к нам вновь.

Свою заменённую реальность мы пережили во время развала СССР, когда пространство вокруг нас заполнилась с подачи «Огонька» и Мосфильма злобными коммуняками, кровавыми чекистами, угнетаемыми нацменьшинствами и исторической виной России перед цивилизованным Западом. Жили мы в этом театре кукол. И дожились до развала страны и невиданных бедствий, от которых до сих пор не можем отойти.

И до сих пор та реальность всё ещё пытается отформатировать нас под себя. Вот и сейчас заразные бациллы в организме нашей страны запищали: «А в России ОМОН негра обидел, потому нет поправкам в Конституцию!»

Но с черными у нас точно не прокатит. Нас никто не заставит каяться перед неграми за рабство, поскольку это совсем уж не наше, нам на это по фиг. СССР вообще половину Африки кормил.

Да и само слово негр вызывает не желание посыпать голову пеплом в раскаянье, даже не расистское озлобление, а ироничную добрую усмешку – эка ты, брат, загорел. А на причитания об исторической вине белых перед чёрными у нас один ответ:

— Вас с лиан сняли, на которых вы болтались. Не нравится — билет до Либерии, и там бананы жрите.

Ну, нет у нас перед неграми ни пиетета, ни злости. Люди и люди, со своими тараканами. Будет выступать – получит в глаз. Придёт к нам по-доброму – за столом место найдут, напоят, накормят.

Тем более у нас своих отечественных неспокойных «негров», которые «страшно угнетались», полно. Это либералы, творческая интеллигенция и национальные меньшинства, любящие надувать информационные воздушные шарики. Притом по части мародёрства афроамериканцам у них поучиться надо — у наших методы более тонкие. Их бы из узды не выпустить, пока они своими истериками нам снова страну не раздолбали.

А вообще, чисто идеологически нам давно пора объявить: «Ребята, Запад сошел с ума и находится во власти кровавого сюрреализма. Нам с ними не по дороге. Мы признаем их достижения, но презираем их новую реальность. Кто считает их светочами, тот пусть валит туда — ноги неграм мыть. А мы будем развивать нашу реальную реальность, и делать страну снова могучей».