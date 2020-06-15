Каталонский городок с экстремальной улицей на обрыве

В Каталонии есть удивительный городок, в котором еще ни один турист не потерялся в бесконечных лабиринтах улиц, площадей и переулков. И это не от того, что в этом населенном пункте идеальная планировка, а потому, что в нем всего лишь одна улица с двумя рядами домов, которые в прямом смысле слова свисают с гребня скалы. Так что же должно было произойти, чтобы люди взобрались на отвесные скалы, да еще и умудрились построить полноценный городок?

Городок на скале Кастельфольит-де-ла-Рока – одно из самых красивых и необычных мест Испании. | Фото: catalunya.ru/ uatraveller.com.Глядя на фотографии небольшого каталонского городка с довольно сложным и длинным названием Кастельфольит-де-ла-Рока (Castellfollit de la Roca) даже не верится, что эти снимки реальные. Странное изображение узкого скального «языка», на котором вплотную друг к другу прижимаются массивные дома, кажутся просто иллюстрацией к какой-нибудь сказке, ведь такое в реальной жизни представить нельзя. Но это не бутафория и не фотомонтаж, это самый что ни на есть настоящий городок, в котором по сей день проживает около 1 тыс. жителей.

На лавовом гребне высотой 50 м еще в начале прошлого тысячелетия поселились люди (Castellfollit de la Roca, Испания). | Фото: twitter.com.

История этого необычного во всех отношениях места, расположенного в предгорьях Пиренеев, что на северо-востоке Каталонии (Испания), началась более 200 тыс. лет назад. Эта часть современной Испании является довольно активной природной зоной, относящаяся к вулканической области Ла Гарочча (La Garrocha). На этой территории извержение вулканов было довольно привычным явлением.

Скальный городок Castellfollit de la Roca расположен в самом живописном месте Испании. | Фото: lightsup.ru/ vk.com.

Именно в тот период произошел мощный выброс лавы, которая двумя раскаленными потоками пробила себе путь в базальтовой породе, образовав узкий и длинный гребень протяженностью в километр. С тех пор на высоте 50 м и образовался небольшой островок жизни, а в низовье, с двух сторон, нашли себе пристанище воды рек – Турунель и Флувья, которые и омывают отвесные стены небольшого плато.

Средневековая архитектура городка тесно переплетается с горным ландшафтом (Castellfollit de la Roca, Испания). | Фото: dmitry-islentev.livejournal.com.

Интересный факт: Область Ла Гарочча – территория природного парка, на которой находится 70 вулканов. Большая половина из них действует до сих пор, время от времени извергая потоки горячей грязи.

Поскольку ширина плато достигает всего 45 м, в городке всего лишь одна улица (Castellfollit de la Roca, Испания). | Фото: masterok.livejournal.com/ travelwithkally.blogspot.com.

Учитывая, что в начале нашего тысячелетия захват чужих территорий было довольно привычным делом, то не стало удивлением, что это неприступное плато было выбрано для основания поселения. По сведениям авторов Novate.ru, первое документальное упоминание об этом удивительном городке историки обнаружили в рукописях датируемых 1193 г. Тогда Кастельфольит-де-ла-рока уже описывался как неприступная крепость под названием Кастельфольит, в которой жили люди, даже несмотря на довольно ограниченное пространство и невозможность иметь поля, угодья и пастбища в непосредственной близости к жилищу.

На краю утеса расположена городская площадь со средневековыми постройками (Castellfollit de la Roca, Испания). | Фото: masterok.livejournal.com.

Как правило, крестьяне, живущие у подножия, прятались в крепости во времена набегов, чтобы уберечь свою семью от воинствующих соседей. Но со временем многие там построили дома, которые кажутся «сросшимися» со скалой, увеличивая ее высоту как минимум на два этажа. Это связано с тем, что все дома построены из той же горной породы (базальта), что и сама скала. И в придачу ко всему, задняя часть домов идет вровень с обрывом утеса, а порой и чуть свисая.

Кастельфольит-де-ла-рока – единственный город, в котором нельзя потеряться в лабиринте улиц, но и прогуляться вокруг домов тоже не получится.| Фото: dmitry-islentev.livejournal.com.

Поскольку ширина плато в среднем достигает всего 45 м, то в городке удалось разместить 2 ряда домов с узкой улочкой посередине, повторяющей изгибы скалы. Основная «магистраль» города на узком крае утеса упирается в старинную церковь Св. Сальвадора, возведенную еще в XIII в. Эта святыня несколько раз перестраивалась, причем не столько из-за пожаров или военных действий. Так, например, в 1428 г. в этих местах произошло сильнейшее землетрясение, в результате чего были разрушены практически все дома и церковь в том числе. И это было не последнее роковое происшествие в ее истории.

Городская церковь Св. Сальвадора была построена в XIII в. (Castellfollit de la Roca, Испания). | Фото: transfer-gidbarcelona.ru.

По причине постоянных перестроек мы можем видеть храм с квадратной колокольней и с крышей, украшенной небольшими пилястрами, что присуще позднему Ренессансу. Начиная с 1657 г. церковь имеет тот вид, который мы можем наблюдать сейчас. Это, пожалуй, единственная весомая достопримечательность Кастельфольит-де-ла-рока, не считая того, что он сам, как таковой, является уникальным памятником архитектуры.

Старинный мост – единственная дорога, которая ведет в город (Castellfollit de la Roca, Испания). | Фото: transfer-gidbarcelona.ru.

Мало встретишь городов, которые имеют столь экстремальное расположение и планирование. Как отмечают местные жители, он отличается еще и особенным климатом, никак не присущим самой Испании. Это обусловлено ландшафтом, наличием большого количества зелени и высокой влажности. Из-за постоянных испарений утес и городок находится в дымке, но в совсем жаркую и сухую погоду его можно увидеть во всей красе. Хотя сама жизнь в нем не так прекрасна, как природа и климат. Само собой разумеется, что добраться до этого населенного пункта очень сложно, ведь общественного транспорта здесь нет, нужно иметь собственный автомобиль.

Трудолюбивые жители городка выращивают фрукты и овощи у подножия скалы, на которой расположены их дома (Castellfollit de la Roca, Испания). | Фото: moryakukrainy.livejournal.com.Не лучше обстоят дела и у огородников или садоводов-любителей. Чтобы вырастить урожай и его убрать, им приходится делать огромный крюк, чтобы перейти через большой мост, который находится в начале плато. Это единственная ниточка с окружающим миром, которая позволяет пересечь реку и оказаться в плодородной долине. Вот там-то люди и разбили сады, виноградники и огороды.

Средневековый городок с одной улицей привлекает множество туристов (Castellfollit de la Roca, Испания). | Фото: life4trip.ru.

Поскольку Кастельфольит-де-ла-рока считается самым красивым и необычным поселением Испании, к нему устремляются туристы. Хотя, как оказалось, насладиться живописным городком не так-то просто. Но вездесущие путешественники, несмотря на сложности, все же добираются и в этот уникальный городок, правда для этого им приходится воспользоваться услугами такси или брать машину напрокат. Но эти затраты легко компенсируются стоимостью проживания в гостинице, расположенной у подножия скалы и пропитания в местных кафе и барах. Благодаря тому, что некоторые имеют открытые площадки, с которых открывается потрясающий вид на долину, посетители могут получать двойное наслаждение.

Интересный факт: Несмотря на то, что в городе проживает всего лишь около 1 тыс. человек, на его территории расположено много кафе, ресторанов и баров. Самый старый из них открыт еще в 1870 г.