Эксперты рассказали, на какие заболевания может указывать чрезмерное зевание

Зевание — это непроизвольное открытие рта, сопровождающееся вдыханием и выдыхание воздуха. Это нормальная реакция организма на усталость либо же его сигнал о том, что надо отправиться в «объятия Морфея» — проще говоря, лечь спать. Читайте на Информинг.Ру: Зарубежные ученые назвали лучшие продукты для очищения артерийЗевание само по себе, если оно появляется периодически — не повод для беспокойства. Однако если человек часто испытывает сонливость и зевает, стоит насторожиться. Потому как такое явление может выступать и как симптом серьезного заболевания, предупредили эксперты Еhealthzine.Апноэ и нарколепсияНарушения сна, такие как бессонница, апноэ и нарколепсия, могут нарушить ночной сон и спровоцировать сильнейшую сонливость днем, в том числе и частые зевания. Избавиться от них можно, обратившись за помощью к неврологу или психиатру.Вазовагальная реакцияТак называют рефлекс вегетативной нервной системы, характеризующийся понижением кровяного давления и замедлением сердечного ритма, вплоть до брадикардии. Состояние опасное, так как может привести и к обморокам.

Как правило, реакция — следствие повышенной активности блуждающего нерва. Блуждающий нерв ответственен как за регуляцию сердечного ритма, так и артериального давления.Когда блуждающий нерв становится более активным, частота сердечных сокращений и артериальное давление значительно снижаются. Как следствие — в мозг поступает меньше крови. Для организма это сильнейший стресс. Он пытается найти выход из ситуации, увеличивая потребление кислорода. А чтобы он быстрее добрался до мозга, включается центр зевания.Рассеянный склерозЧрезмерное зевание — частый симптом такого грозного заболевания, как рассеянный склероз. Притом, больные, у которых оно диагностировано, отмечают, что при появлении зевоты симптомы этого недуга несколько ослабевают.Люди с этим заболеванием страдают терморегуляторной дисфункцией — не могут контролировать температуру своего тела. Зевоте свойственно выступать в качестве механизма естественного охлаждения.Опухоль мозгаТак называемый центр зевания расположен в мозге. Поэтому давление, которое появляется в результате воздействия опухоли (доброкачественной или злокачественной) может спровоцировать зевоту.Зевание обычно это результат сдавливания гипоталамуса или гипофиза.Заболевания печениТяжелые заболевания печени также могут вызвать чрезмерное зевание. Ученые считают, что это связано с усталостью, которая всегда их сопровождает.Людям, которые зевают чаще, чем обычно, желательно обратиться за помощью к врачу и выяснить, в чем причина. Если зевота сопровождается какими-либо другими симптомами, такими как затруднение дыхания, боль в груди или нерегулярное сердцебиение, за медицинской помощью следует обратиться немедленно. Яндекс Дзен