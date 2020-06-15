Послаблення карантину не буде: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 15 червня

Визначені МОЗ показники станом на 15 червня не дозволяють послабити карантин у Волинській області.

Про це йшлося в понеділок, 15 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що показник інцидентності за останні 7 днів становить 34,81 на 100 тисяч населення замість 12.

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«Лише у 6-ти із 18-ти адміністративних територій показники інцидентності не перевищують 12. Найвищі показники у Володимир-Волинському районі – 144,93, Камінь-Каширському – 60,9, Ковелі –61,5, Ківерцівському районі – 56,6. У Луцьку показник складає 22,53», — зауважила Щербак.

За її словами, середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА за останні 7 днів становить 50,58 на 100 тисяч. Показник завантаженості ліжок також зростає – 35,35.