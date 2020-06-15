В Татарстане назвали предварительную дату празднования Сабантуя

Предварительная дата празднования Сабантуя в муниципальных образованиях Татарстана назначена на 4 июля. Об этом на заседании президиума совета муниципальных образований сообщил замруководителя аппарата президента РТ Ильнур Гарипов.

Он предложил отпраздновать Сабантуй в сельских поселениях республики в субботу, 4 июля, отметив, что окончательное решение будет приниматься на местах.

«Важно взвесить целесообразность проведения с учетом текущей ситуации заболеваемости на местах, а также учесть и мнение жителей», — сказал замруководителя аппарата президента РТ.

Фото: «БИЗНЕС Online»