Помпео возмутился приговором Уилану и потребовал его немедленно освободить

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Al Drago via www.imago-images.de/Global Look Press

США требуют, чтобы осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана немедленно освободили. Об этом написал в Twitter госсекретарь Майк Помпео.

Американский политик возмутился таким решением российского суда. «Решение на основании тайного судебного разбирательства, с использованием секретных доказательств», — добавил он.

Он отметил, что российские власти обращались с американцем «оскорбительно».

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного в России американца Пола Уилана виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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