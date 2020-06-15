Нейробиолог считает, что 80% людей могут иметь врожденный иммунитет к коронавирусу

Британский нейробиолог Карл Фристон уверен в том, что примерно 80% всего человечества могут иметь врожденный иммунитет против коронавируса. Исследователь добавил, что люди из некоторых стран не настолько сильно воспринимают вирус, как в некоторых других.

Карл Фристон занимается созданием моделей математического типа, которые показывают функционирование человеческого мозга. На данный момент профессор использует все эти модели для того, чтобы понять, как именно происходит распространение коронавируса.

«Почему показатели смертности в Великобритании и Швеции были примерно одинаковыми, если правительство выбрало разные стратегии борьбы с заболеванием? Одной из теорий является то, что население вело себя практически одинаково. В результате этого, социальная дистанция зависит от того, как именно ведут себя люди в той или иной стране», — говорит профессор Фристон.

Также специалист добавил, что те страны, которые ведут себя одинаково, должны иметь похожие показатели смертности. В данном случае он сравнивал Германию и Великобританию. Несмотря на то, что действия были похожи, смертность в Англии намного выше, чем в Германии. Профессор сделал выводы, что методы, которые были выбраны правительством, не играют особой роли в распространении коронавируса.

В дальнейшем ученый планирует провести еще ряд исследований и он практически полностью уверен в том, что окажется, что большая часть населения планеты имеет врожденный иммунитет к коронавирусу.