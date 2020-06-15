Умер выходец из Ингушетии, расстрелявший полицейских на западе Москвы

Сотрудники ДПС находятся в тяжелом состоянии.

В Москве скончался 24-летний мужчина, 15 июня открывший огонь по сотрудникам дорожной полиции. Как сообщает издание Readovka, его звали Ратмир Галаев.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте, около гостиницы «Салют». ДПС проверяли документы у водителя такси, он сел к ним в машину, в этот момент случайный прохожий начал стрельбу. Молодой человек сделал несколько выстрелов из травматического пистолета, переделанного под боевой. Он был ранен ответным огнем.

Злоумышленник стрелял по полицейским на Ленинском проспекте целенаправленно и без какой-либо видимой причины, сообщил источник ТАСС

В больнице Галаев скончался от ранений, несовместимых с жизнью. Его фото публикует Readovka. По предварительным данным, он был в состоянии опьянения — алкогольного или наркотического.

Оба полицейских находятся в тяжёлом состоянии. Жизни одного ничего не угрожает, второй лежит в реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. По месту жительства Галаева прошел обыск, всех находившихся там увезли на допрос.