«Иду на поправку 1 июля»: в Подмосковье раздали медицинские маски с напоминанием

Жителям Подмосковья волонтеры подарили медицинские маски с напоминанием о дне голосования по конституционным поправкам.

Маски с надписью «Иду на поправку 1 июля» раздали в День России на станции МЦД «Павшино», пишет «360».

Среди обладателей таких масок оказались депутаты Мособлдумы Олег Рожнов и Линара Самединова, а также спортсмен-ватерполист и депутат Олег Жолобов. Фото в масках парламентарии опубликовали на своих страницах в соцсетях.

Реакции комментаторов под фото депутата долго ждать не пришлось.

«Прочитав пост сами собой рождаются вопросы: от кого нужно защищать детство? Кого подразумеваешь под „нашими“? Индексация пенсии разве должна быть прописана в конституции? Разве родной язык и культуру можно сохранить в законе? И да, социальными гарантиями уже объелись за последние время так, что подташнивает», — пишут комментаторы.

Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня в течение недели. Основным днем станет 1 июля, который объявлен выходным, пишет News.ru.

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