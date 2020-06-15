В Москве с 16 июня вновь снимается часть ограничений

Спустя неделю после снятия многих ограничений в столице наблюдается снижение числа заболевших, сообщает на своем официальном сайте Сергей Собянин. В связи с этим, пишет мэр, целесообразно вводить новые послабления.

С 16 июня стоматологические клиники снова могут записывать москвичей на плановый прием. Получили право принимать гостей летние веранды кафе и ресторанов. Возвращаются к работе службы проката, библиотеки и агентства, оказывающие риелторские, консалтинговые и прочие услуги. В зоопарках, выставочных залах и музеях ждут посетителей. Частично снят запрет на спортивные мероприятия: допускается 10-процентная заполняемость.

По словам градоначальника, он хорошо понимал, что при снятии ряда ограничений (открытие МФЦ, возобновление работы магазинов, бытовых услуг, стройки и промышленности) распространение вируса может усилиться. Однако, ответственное поведение подавляющей части горожан, хорошая работа системы здравоохранения и принятые санитарные меры привели к тому, что эпидемиологическая ситуация в Москве не только не ухудшилась, но и улучшилась.

Как отмечает мэр столицы, с коронавирусной инфекцией нельзя справиться «совсем и окончательно» , она еще долго будет подвергать риску жизни людей.

В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 1549 человек. Всего КОВИД в столице побороли более 123 тыс. пациентов. Отмечается, что врачи проводят исследования, дабы подтвердить отсутствие вируса у человека, только после этого пациента выписывают. Однако им еще необходимо оставаться под наблюдением докторов и соблюдать рекомендации.