Опровергнута версия о самоубийстве Юлии Норкиной

Смерть супруги телеведущего Андрея Норкина оказалась неожиданной, из-за чего возникли разного рода слухи. В частности, пользователи интернета предполагают, что Юлия Норкина могла добровольно уйти из жизни.

Причина смерти Юлии Норкиной

По словам друга Андрея Норкина Евгения Спицына, после трагической смерти Юлии, ее близкие пытаются справиться с этим потрясением. Пара была вместе с ранней молодости и любила друг друга всю жизнь.

В беседе с «МК» Спицын, прежде всего, в очередной раз опроверг слухи о возможном самоубийстве Юлии.

«Все сказки касательно смерти Юлии, которые распространяются в прессе — это сказки и не более того. Человек умер от инфаркта. Вся эта вакханалия вокруг вокруг смерти молодой женщины в полном расцвете сил — это все омерзительно! А уж про измены Андрея — полнейший бред!» — заявил он.

Друг Андрея Норкина подчеркнул, что пара прожила вместе 35 лет, причем Андрей познакомился с Юлией, когда ему было 17 лет.

«Сегодня все в семье Норкиных переживают: муж потерял жену, дети потеряли маму. Я знал Норкина много лет, мы учились в одной школе, я общался с его мамой, а он с моей, мы дружили семьями. Андрей влюбился в Юлю, когда ему было всего 17 лет! И всю жизнь он любил только её, душа в душу жили. Я снимался неоднократно у него на программах, я видел, как после съёмок он как вымоченная мочалка, какие там романы на работе?! Тем более до недавнего времени в команде программы, которую ведёт Андрей, работала редактором его дочь Саша. Сейчас уже нет, недавно родила, последний год в декрете», — заявил Спицын.

Он подчеркнул, что Андрей Норкин вернулся к работе и уже готовится к новому эфиру. С началом каникул телеведущий, возможно, уедет с родными в крымский Коктебель, где он всегда отдыхал с Юлией.

При этом приемные дети Юлии также тяжело переживают потерю.

«Им сейчас также тяжело. Ведь Юлия и Андрей брали детей не из детского дома, а из роддома, совсем малышами. Юлия была хорошим, эмоциональным человеком, никогда не держала камень за пазухой, если что-то ее не устраивало, всегда прямо говорила! Семья Норкиных была настоящей хорошей, советской, дружной семьей», — сказал Евгений Спицын, добавив, что Андрей «настолько сильно любил жену и все старался делать только для нее, лишь бы Юля была счастлива».

Напомним, Юлия Норкина умерла в начале июня от инфаркта. Ведущей было 52 года.