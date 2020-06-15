В нашей галактике может быть больше тридцати цивилизаций

В последних исследованиях, которые проводили ученые, занимающиеся поиском внеземных цивилизаций, нашли доказательства того, что буквально через несколько десятилетий мы сможем найти жизнь за пределами нашей планеты. На данный момент шансы отыскать жизнь в космосе значительно возросли, ведь было улучшено оборудование, космические корабли и прочее, что требуется для эффективного проведения миссии по изучению звезд и планет, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Практически невозможно посчитать, сколько именно потенциальных внеземных цивилизаций может существовать на самом деле. Но ученые из Университета Ноттингема подошли к данному вопросу с совершенно другой стороны. Исследователи уверены в том, что в нашей галактике на самом деле может существовать больше тридцати цивилизаций. «В нашей галактике должно присутствовать больше 30 цивилизаций, если учитывать, что для развития разумной жизни на других планетах, как и на нашей, нужно около 5 миллиардов лет», — рассказал автор последнего исследования Кристофер Конселис. Идея данного исследования заключается в том, чтобы рассматривать эволюцию не в настолько огромных масштабах, как раньше. Подобный расчет получил название Астробиологического предела Коперника. Этот расчет говорит о том, что в среднем на формирование разумной жизни нужно 5 миллиардов лет. В случае с нашей планетой, цивилизация была полностью сформированной уже за 4,5 миллиарда лет. Эксперты добавили, что если на других планетах присутствует разумная жизнь, которая существует примерно такое же время, как и на нашей планете, то всего в галактике может насчитываться 36 цивилизаций. Ученые планируют и дальше проводить исследования в данном направлении, чтобы получить более точные доказательства этой теории.