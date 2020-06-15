Ученые объяснили происхождение радиоактивного облака, которое появилось в 2017 году над Европой

Осенью 2017 года над Европой обнаружили огромное облако, которое содержало рутений-106. Практически все органы по безопасности начали паниковать из-за такого необычного явления. Изначально предполагалось, что облако имеет военное происхождение, но власти ни одного государства не стали брать на себя такую ответственность.

Исследователи из Ганноверского, а также Вестфальского университета установили, что данное облако не появилось непосредственно из источников военного характера. Большинство специалистов уверены в том, что причиной могла быть гражданская ядерная деятельность. Самым правдоподобным объяснением происходящего является то, что на каком-то заводе, который занимается переработкой ядерного топлива, могло произойти случайное высвобождение огромного количества рутения. В результате этого и появилось странное облако, которое не дает покоя специалистам уже практически три года.

На данный момент специалисты смогли определить то, какое именно количество изотопов рутения в облаке являются стабильными. Также установили количество радиоактивного вещества. За счет проведения подобного исследования, удалось выяснить, что изотопное соотношение рутения полностью соответствует сигнатуре источника гражданского происхождения. При этом рутений выделился с атомной электрической станции и имеет сигнатура отработанного ядерного топлива. Это немного успокоило ученых, но на данный момент они не знают, как именно можно устранить облако, чтобы оно никому не принесло вреда.