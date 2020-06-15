Ученые объяснили происхождение радиоактивного облака, которое появилось в 2017 году над Европой

|Немецким специалистам удалось объяснить то, откуда именно взялось радиоактивное облако, которое зафиксировали над Европой еще три года назад, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Осенью 2017 года над Европой обнаружили огромное облако, которое содержало рутений-106. Практически все органы по безопасности начали паниковать из-за такого необычного явления. Изначально предполагалось, что облако имеет военное происхождение, но власти ни одного государства не стали брать на себя такую ответственность.
Исследователи из Ганноверского, а также Вестфальского университета установили, что данное облако не появилось непосредственно из источников военного характера. Большинство специалистов уверены в том, что причиной могла быть гражданская ядерная деятельность. Самым правдоподобным объяснением происходящего является то, что на каком-то заводе, который занимается переработкой ядерного топлива, могло произойти случайное высвобождение огромного количества рутения. В результате этого и появилось странное облако, которое не дает покоя специалистам уже практически три года.
На данный момент специалисты смогли определить то, какое именно количество изотопов рутения в облаке являются стабильными. Также установили количество радиоактивного вещества. За счет проведения подобного исследования, удалось выяснить, что изотопное соотношение рутения полностью соответствует сигнатуре источника гражданского происхождения. При этом рутений выделился с атомной электрической станции и имеет сигнатура отработанного ядерного топлива. Это немного успокоило ученых, но на данный момент они не знают, как именно можно устранить облако, чтобы оно никому не принесло вреда.