Бразильские могильщики раскапывают чужие могилы для погибших от коронавируса

Могильщики в Бразилии выкапывают мертвых, чтобы освободить больше места на кладбищах для стремительно увеличивающихся жертв Ковид-19, после того, как страна вышла на второе место по смертности во всем мире.Тела тех, кто умер три года назад, были убраны с кладбища после того, как Бразилия теперь имеет второе по величине число погибших — более чем 42 000.В настоящее время южноамериканская нация обогнала Великобританию, чтобы занять второе место по количеству смертей в мире после Соединенных Штатов. В заявлении муниципальной похоронной службы Сан-Паулу говорится, что останки людей, умерших по меньшей мере три года назад, будут эксгумированы и помещены в пронумерованные мешки, а затем будут хранится в 12 металлических контейнерах.Контейнеры будут доставлены на несколько кладбищ в течение 15 дней, говорится в сообщении.

Сан-Паулу является одной из самых горячих точек COVID-19 в самой пострадавшей стране Латинской Америки, с 5 480 смертями по состоянию на четверг в городе с населением 12 миллионов человек. Некоторые эксперты в области здравоохранения обеспокоены новым всплеском сейчас, когда снижение заполняемости коек интенсивной терапии до примерно 70% побудило мэра Бруно Коваса разрешить частичное возобновление бизнеса на этой неделе.Многие эксперты в области здравоохранения предсказывают, что пик бразильской пандемии наступит в августе, распространившись из крупных городов, где она впервые появилась, во внутренние районы страны. Вирус на данный момент убил почти 42 000 бразильцев, и Бразилия обошла Великобританию в пятницу, чтобы стать страной с вторым по величине в мире числом погибших.