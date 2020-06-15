С бывшего алтайского главврача взыскали штраф почти 3 рублей льготные контракты

В Республике Алтай судебные приставы взыскали уголовный штраф в размере почти 3 млн рублей с мужчины, ранее осужденного за получение крупной взятки. Об этом сообщается на официальном сайте ФССП России. Как уточняют источники ИА «Банкфакс», речь идет о бывшем главвраче республиканского БУЗ «Станция переливания крови» Андрее Решетове. Сумма, которую указали приставы, также совпадает со штрафом из его приговора.

Как ранее было установлено в суде первой инстанции, будучи руководителем учреждения, Решетов договорился с некоей фирмой о поставке медицинских материалов и обеспечил ей бесконкурентное участие в процедуре закупки. При этом условия аукциона были таковы, что только данная организация могла исполнить условия контракта в срок. За это главврач получил взятку в 400 тысяч рублей. Деньги ему передали прямо в кабинете после оформления сделки. Несмотря на договорные условия, поставщик не исполнил свои обязательства по контракту. Медицинские материалы были поставлены частично, а часть из них с задержкой.

В декабре 2019 года Андрея Решетова осудили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя, в крупном размере). Его приговорил к штрафу в размере 2,8 млн рублей и запретили работать в здравоохранении и госорганах на ближайшие пять лет. Однако приговор вступил в законную силу только в апреле 2020 года, когда Верховный суд Республики Алтай, рассмотрев апелляционную жалобы Решетова, оставил приговор первой инстанции без изменений. Сумма штрафа уже была взыскана с Андрея Решетова.