Власти Новосибирска не спешат со снятием карантина

В Новосибирской области за последние сутки коронавирус был выявлен у 108 человек. Такие данные сообщает региональный оперштаб. Напомним, вчера стало известно также о 108 заразившихся.— По данным оперативного штаба на утро 14 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев COVID-19. 98 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 4285, из них — 293 ребенка. 2148 пациентов выздоровели, 55 человек скончались, — говорится в сегодняшнем сообщении.Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 55 пациентов, 13 человек — на ИВЛ.Число взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него, которые сейчас находятся в инфекционных стационарах, составляет 1723 человека. За сутки в детскую больницу № 3 были госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом были госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области проведен 153 701 тест на коронавирус.В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 598 жителей региона, 22 245 человек сняты с наблюдения.До какого числа карантин в НовосибирскеВ Новосибирской области режим самоизоляции продлен до 30 июня. Как следует из данных на сайте правительства региона, по-прежнему приостановлена работа торгово-развлекательных центров, кроме расположенных в них аптек и продовольственных магазинов, работа фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев.Также приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий предполагающих присутствие граждан. Введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.Жителям региона предписано пользоваться гигиеническими масками при проезде на всех видах общественного транспорта, при посещении аптек, объектов торговли и других общественных мест.Режим самоизоляции в регионе действует с 31 марта.