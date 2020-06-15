Названы ограничения, которые отменят в Москве с 1 июля

Основная часть ограничений, введенных ранее в Москве в связи с карантином из-за пандемии коронавируса, будет снята к 1 июля 2020 года. С графиком поэтапного смягчения карантинных мер в российской столице можно ознакомиться на официальном сайте мэрии.По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, снятие ограничительных мер будет напрямую зависеть от темпа распространения коронавирусной инфекции.«Судя по тому, как ответственно москвичи подходят ко всем этим мероприятиям, требованиям, по тому, как ведется работа на предприятиях и торговли, и услуг, и промышленных, думаю, мы выдержим этот график, и начнем шаг за шагом снимать все ограничения, возвращаясь к нормальной жизни», — высказался мэр Москвы.

Какие ограничения отменят в Москве с 1 июляОжидается, что с 1 июля 2020 года в Москве снимут самые строгие ограничения, ранее введенные из-за карантина. Сергей Собянин выразил также уверенность в том, что проведение голосования по изменениям Конституции на эпидемиологическую обстановку в городе не повлияет.На всех избирательных участках граждане должны будут в обязательном порядке соблюдать социальную дистанцию, предупредил мэр. Власти намерены принять также и ряд иных мер, направленных на защиту граждан от инфицирования коронавирусом, заверил Собянин.Ограничения на прогулки и плохая погода также помогли избежать роста заражений на первом этапе отмены ограничений, добавил мэр.