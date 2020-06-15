Эксперты оценили вероятность девальвации в России

В начале текущего года курс рубля выглядел в целом весьма оптимистично. Экономисты высказывали опасения по поводу того, что ситуация несколько изменится после выборов, указывая на искусственное поддержание стабильности национальной валюты России. Однако, у аргументов «за» или «против» подобной перспективы не было особенной конкретики. Эксперты сводили все скорее к обоснованиям доверия либо недоверия правительству, и только потом – к экономической системе страны.Возможна ли девальвация в 2020 году в России?В течение первых трех месяцев текущего года курс держался чуть выше уровня в 57 рублей за доллар. Евро стоил при этом 70 рублей.С начала апреля курсы валют устремились в сторону повышения. Пик был зафиксирован 11 апреля: за доллар давали уже свыше 64 рублей, за евро – более 72-х. Впоследствии валюты несколько стабилизировались, однако, выводы экспертов не очень однозначны: кто-то утверждает, что рублю удалось все же выстоять, а кто-то продолжает прогнозировать ему обвал.

Однозначно сегодня следующее: зависимость национальной валюты России от рисков извне оказалась более серьезной, чем могло показаться.Финансовая ситуация на внешнем рынке относительно рубля нестабильна и специалисты считают, что она может усугубиться во второй половине 2020 года. Поскольку рубль сильно зависит от ценовой динамики на нефть и газ, то и решение ОПЕК увеличить ограничения в добыче ресурсов внесло свои коррективы на ценовую политику фондовой биржи, сообщает comandir.com. Несмотря на то, что российское правительство пока не согласилось на данное предложение, оно все-таки сыграло свою роль в падении рубля.На курс доллара оказывает воздействия и эпидемиологическая ситуация вызванная распространением заболевание коронавирусом в мире, а также ее возможные последствия для мировой экономики. По подсчетам экономистов, SARS-CoV-2 может привести к убытку около 3 трлн. долларов для мировой экономики.Все эти события на фоне нестабильной политической ситуации на Близком Востоке негативно влияют на национальную валюту РФ.Подводя итоги, аналитики отмечают, что для девальвации рубля есть все основания. Впрочем, говорить с уверенностью, что произойдет девальвация, сегодня нельзя.