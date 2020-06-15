Какую работу предлагают в Санкт-Петербурге

Какие специалисты нужны в Петербурге, как нацпроект помогает создавать рабочие места и сколько платят петербуржцам. 2019 год в Санкт-Петербурге стал показательным – в нацпроект по увеличению производительности труда и поддержке занятости населения вошли 25 крупных предприятий. При этом планировалось, что участвовать будут только 17 компаний.Производительность труда в компаниях, принимавших участие в нацпроекте, повысилась на 20%. А профессиональную переподготовку прошли 10 000 человек.В этом году планируется повышение показателей. В проект войдут уже 40 предприятий. Переподготовку пройдут как минимум 12 000 человек.При этом ожидается, что среди переквалицировавшихся более 85% будут трудоустроены.Какую работу предлагают в Санкт-ПетербургеВ прошлом году в Санкт-Петербурге было создано порядка 30 000 новых рабочих мест. И их количество постоянно увеличивается.Без работы петербуржцы не останутся – несмотря на кризис.Прямо сейчас на ГородРабот.ру более 67 000 вакансий в Санкт-Петербурге. Мы собрали вакансии со 150 работных сайтов, в том числе hh.ru, Труд.всем и SuperJob, чтобы сэкономить твоё время.

Во время самоизоляции выросло количество вакансий для дистанционных работников. Сейчас таких вакансий в Санкт-Петербурге более 1500. Работать на удалёнке могут не только жители Питера – откликнуться на вакансию предлагают специалистам из любых городов.Однако преимущество на стороне петербуржцев – работодатели предпочитают находить сотрудников в своём городе, чтобы работник мог посещать офис компании время от времени.В каких сферах больше всего вакансийБольшинство вакансий в Санкт-Петербурге приходится на сферу продаж – 11% от всех предложений работы рассчитаны на менеджеров, консультантов, продавцов и кассиров.На втором месте транспортная сфера – это 10% от всех вакансий. Работу предлагают водителям такси, дальнобойщикам, машинистам и логистам.На третьем месте по количеству вакансий рабочий персонал – приглашают уборщиков, дворников, кладовщиков, разнорабочих, а также квалифицированных рабочих.По данным ГородРабот.ру средняя зарплата в Санкт-Петербурге – 46 600 рублей – это на 8000 рублей больше, чем в регионах.Среди востребованных специалистов самая большая зарплата у водителей – в транспортной отрасли в среднем зарабатывают 54 300 рублей.Меньше всего получают в сфере продаж – 40 800 рублей.