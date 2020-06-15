Академику Рубакову присуждена Гамбургская премия по физике

Остановить прослушивание

inr.ru

Известному российскому физику, академику Валерию Рубакову присуждена престижная Гамбургская премия по теоретической физике за 2020 год. Об этом сообщается на сайте премии.

Рубаков — физик-теоретик, один из ведущих мировых специалистов в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц и космологии. Рубаков стоял у истоков современной инфляционной теории. Цикл работ В.А.Рубакова 70-80-х гг. посвящён вопросам квантовой гравитации, в частности совместно с П.Г.Тиняковым и Г.В.Лаврелашвили был разработан метод, позволяющий изучать процессы квантового рождения частиц при изменении пространственной топологии.

Рубаков является не только сотрудником Института ядерных исследований РАН, но и профессором Физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Церемония вручения премии состоится в ноябре 2020 года в Гамбурге.