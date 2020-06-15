МВД Челнов перепутало фотку Гафарова. Бизнесмен высмеял ошибку в соцсетях

Бизнесмен Эрик Гафаров, основавший фонд Gafarov and Partners, на своей странице в Инстаграме высмеял ошибку МВД Набережных Челнов. Силовики подали предпринимателя в федеральный розыск, но прикрепили чужую фотографию.

Гафаров выложил снимок из розыска с подписью «Загорел. Похорошел. Ставьте сразу по 2 лайка :)» (орфография и пунктуация автора сохранены — ред.).

Партнеры бизнесмена Владимир Сухоплюев и Денис Ахметшин, также находящиеся в розыске тоже высмеяли ошибку.

«Бро, ну нельзя делать пластическую операцию по акции», — прокомментировал пост Ахметшин. «Говорите, что знаете о хайпе все? Шли бы вы отсюда, петушки…», — написал Сухоплюев.

В ответ под каждым комментарием Гафаров оставил множество эмодзи, выражающих смех.

Само фото на момент публикации новости собрало 991 лайк в инстаграме. При этом Гафаров ограничил круг лиц, которым позволено комментировать пост.

Напомним, в начале мая инвесторы фонда, который рекламировали известные футболисты Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Андрей Тихонов, Александр Мостовой, Руслан Нигматуллин, и первый в истории российский гонщик «Формулы-1» Виталий Петров, пожаловались в СМИ, что не могут вернуть свои деньги. Вскоре делом заинтересовалась прокуратура Набережных Челнов. В отношении организаторов фонда Gafarov and Partners было возбуждено уголовное дело, которое расследуется следственным управлением УМВД по городу Набережные Челны.

Как сообщили источники «БИЗНЕС Online», на данный момент в силовые структуры поступили заявления от 45 граждан. Общий ущерб оценивается почти в 50 млн рублей. Основатели фонда объявлены в федеральный розыск.

Сам Гафаров, судя по публикациям в соцсетях, сейчас находится в ОАЭ. Как сообщают наши источники, точное местонахождение Гафарова пока не определено, вопрос об его экстрадиции в Россию пока не стоит. При этом отмечается, что закрытые международные границы не помешают силовикам вернуть его в РФ.

Ранее Гафаров и Сухоплюевым изучали возможность получения политического убежища за границей.