Меньше, но лучше: России и США предсказали новую ядерную гонку

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Несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2019 году, все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы, а перспективы контроля над вооружениями становятся все мрачнее, следует из ежегодника SIPRI 2020 года. «Газета.Ru» разбиралась с деталями документа.

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Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) 15 июня представил свой Ежегодник 2020, в котором оценил текущее состояние вооружений (в том числе ядерных), разоружения и международной безопасности.

Сокращение ядерных боеголовок продолжается, несмотря на растущую в мире напряженность. Девять государств, обладающих ядерным оружием (Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Корейская Народно-Демократическая Республика) на начало 2020 года обладают примерно 13 400 ядерными боеприпасами.

По сравнению с 13 865 ядерными боеприпасами, которые, по оценкам SIPRI, находились в распоряжении этих государств в начале 2019 года, это число стало меньшим. Около 3720 единиц ядерного оружия в настоящее время находятся в развернутом состоянии и готовы к боевому применению.

Из них около 1800 находятся в состоянии повышенной боевой готовности, пишут авторы ежегодника.

Количество ядерных боеприпасов (ЯБП) в мире, по данным института, выглядит следующим образом (страна/развернутые ЯБП/другие ЯБП/всего ЯБП в 2020 году/всего ЯБП в 2019 году):

— США (1750/4050/5800/6185),

— Россия (1570/4805/6375/6500),

— Великобритания (120/95/215/200),

— Франция (280/10/290/300),

— Китай (нет данных/320/320/290),

— Индия (нет данных/150/150/130-140),

— Пакистан (нет данных/160/160/150-160),

— Израиль (нет данных/90/90/80-90),

— КНДР (нет данных/30-40/30-40/20-30),

— всего в мире (3720/9680/13400/13865).

Сокращение общего количества ядерных вооружений в мире в 2019 году было в значительной степени связано с утилизацией ядерных боеприпасов, снятых с оснащения вооруженных сил России и США, которые вместе все еще обладают более чем 90% запасов мирового ядерного оружия.

Сокращение стратегических ядерных арсеналов США и России, требуемое Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года, было завершено в 2018 году. В 2019 году ядерные силы обеих стран оставались уже ниже пределов, установленных Договором.

Срок действия этого документа истекает в феврале 2021 года, если обе стороны не согласятся продлить его. Однако дискуссии между Москвой и Вашингтоном в 2019 году о продлении договора по СНВ или о заключении нового договора не привели к прогрессу. Это было отчасти обусловлено настойчивыми заявлениями администрации США о том, что Китай должен присоединиться к любым будущим переговорам по сокращению ядерных вооружений. Пекин пока категорически отказывается.

«Тупик в вопросе о новом договоре по СНВ и крах советско-американского Договора 1987 года о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (Договор о РСМД) в 2019 году свидетельствуют о том, что эра двусторонних соглашений о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США, возможно, подходит к концу», — указал директор программы SIPRI по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению Шеннон Кайл.

«Потеря ключевых каналов связи между Россией и США, которые предназначались для обеспечения прозрачности и предотвращения неправильного восприятия их соответствующих позиций и возможностей ядерных сил, потенциально может привести к новой гонке ядерных вооружений»,

— полагает он.

В докладе SIPRI отмечается, что в России и США реализуются масштабные и дорогостоящие программы по замене и модернизации своих ядерных боеголовок, систем доставки (ракет и самолетов) и объектов по производству ядерного оружия. Обе страны также предоставили новые или расширенные роли ядерному оружию в своих военных планах и доктринах, что знаменует существенное изменение тенденции после «холодной войны» к постепенной маргинализации ядерного оружия, отмечают авторы ежегодника SIPRI.

Ядерные арсеналы других государств, обладающих ядерным оружием, значительно меньше, но все эти государства либо разрабатывают, либо внедряют новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении сделать это.

Китай находится в процессе значительной модернизации своего ядерного арсенала. Он впервые разрабатывает так называемую ядерную триаду, состоящую из новых ракет наземного и морского базирования и самолетов с ядерным оружием.

Индия и Пакистан постепенно увеличивают размер и разнообразие своих ядерных сил, в то время как Северная Корея продолжает уделять приоритетное внимание своей военной ядерной программе в качестве центрального элемента стратегии национальной безопасности.

Хотя Северная Корея придерживалась своего самопровозглашенного моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет большой дальности в 2019 году, в течение года она провела многочисленные летные испытания баллистических ракет меньшей дальности, включая несколько новых систем.

По мнению исследователей института, наличие достоверной информации о состоянии ядерных арсеналов и возможностях государств, обладающих ядерным оружием, значительно различается.

«США раскрывали важную информацию о своих запасах и ядерном потенциале, но в 2019 году администрация США прекратила практику публичного раскрытия размера запасов ЯБП в США», — сказал старший научный сотрудник SIPRI по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и программы нераспространения, директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых (ФАС) Ханс М. Кристенсен.

Великобритания и Франция также предали гласности некоторую информацию о своих ядерных арсеналах. Россия не публикует подробные данные о своих стратегических ядерных силах, учитываемых в новом договоре СНВ, хотя и делится этой информацией с США.

Правительства Индии и Пакистана делают заявления о некоторых своих ракетных испытаниях, но предоставляют мало информации о состоянии или размерах своих арсеналов. Северная Корея признала, что проводит испытания ядерного оружия и ракет, но не предоставляет никакой информации о возможностях в области ядерного оружия. У Израиля давняя политика не комментировать характеристики своего ядерного арсенала, пишет SIPRI.

Как ранее рассказывала «Газета.Ru», у Национального управления ядерной безопасности США (National Nuclear Security Administration, NNSA) есть в настоящее время пять главных программ модернизации ядерного оружия, причем находящихся в стадии реализации: дальнейшее продление сроков эксплуатации ядерных бомб свободного падения типа B61-12; проектирование боевой части W80-4 для крылатой ракеты воздушного базирования большой дальности для ВВС США; модернизация боевой части W88 для баллистических ракет подводных лодок типа «Трайдент»; программа модернизации боевых частей W87-1 для межконтинентальных баллистических ракет.

Вашингтон потратит $1,2 трлн в течение следующих 30 лет для модернизации своего ядерного арсенала и поддержания стратегических ядерных сил на требуемом уровне боевой готовности. Планируемые мероприятия затронут все составляющие ядерной триады США.

Перечень вооружения и военной техники, которые будут обновлены, выглядит следующим образом. В американских военно-морских силах предстоит замена атомных ракетных подводных лодок типа «Огайо» на новейшие ракетные подводные крейсера стратегического назначения типа «Колумбия».

В военно-воздушных силах поступит на вооружение перспективный новый стратегический бомбардировщик B-21 «Рейдер». Планируется, что перспективная машина сможет применять как ядерное, так и обычное вооружение в любой точке земного шара.

Кроме того, ВВС США планируют полностью заменить все 400 с лишним устаревающих МБР «Минитмен-3» на новый перспективный носитель.

Вместе с тем крайне сомнительно, чтобы гипотетическое крушение СНВ-3 вызвало бы классическую гонку ядерных вооружений между США и Россией по образцу и подобию середины прошлого века. Как ранее писала «Газета.Ru», у России для этого сегодня нет экономических возможностей, а у Соединенных Штатов — необходимости. Но прогноз по количественному и качественному росту ядерных арсеналов Китая, Индии, Пакистана и КНДР выглядит абсолютно реальным.

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