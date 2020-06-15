Продолжат обучать: канадские военные вернутся на Украину

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Chris Wattie/Reuters

Канадские военнослужащие вернутся на Украину, чтобы продолжить обучение коллег из этой страны, сообщили в минобороны Канады. Ранее канадцам пришлось покинуть Украину из-за пандемии коронавируса COVID-19. На украинской базе остались только 60 военнослужащих, которые обеспечивали порядок в своем военном лагере. На первом этапе на Украину вернутся 90 военных, а позже к ним присоединятся еще 50.

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Канадские вооруженные силы вернут на Украину своих военных инструкторов, которые приостановили деятельность из-за пандемии коронавируса, сообщил официальный представитель военного ведомства Канады Ли Кэмпбелл, слова которого передает телеканал CBC.

«После переоценки ситуации, в том числе анализа мер по охране здоровья и риска, связанного с COVID-19, было принято решение вернуть 90 инструкторов», — уточнил Кэмпбелл.

Он отметил, что военнослужащие вернутся на Украину в июне, а по прибытии пройдут 14-дневный карантин. После двухнедельной изоляции канадские инструкторы возобновят обучение украинских военных.

Еще 50 военнослужащих временно останутся в Канаде. Кэмпбэлл заверил, что они вернутся к своей миссии на Украине, «как только позволят условия».

Канадские вооруженные силы в 2015 года в рамках операции Unifier начали обучать солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В состав группы инструкторов входят примерно 200 канадских военных. Правительство и ВС Канады запустили операцию Unifier в ответ на запрос украинского правительства. Эта тренировочная миссия проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входят Украина, США, Канада и Великобритания. На сайте канадского минобороны указано, что эта процедура была организована по просьбе Киева и нацелена на поддержку ВСУ.

«Это поможет им (ВСУ. — «Газета.Ru») улучшить и укрепить свой военный потенциал. Канадская армия (CAF) координирует свои действия по подготовке [украинских военных] с США и другими странами, которые помогают [Украине] таким же способом. По состоянию на 1 марта 2018 года Объединенная оперативная группа CAF — Украина обучила более 6,2 тыс. украинских солдат. Было проведено 129 тренингов, которые охватывали все виды обучения», — было указано в описании операции.

В марте 2019 года канадское правительство решило продлить тренировочную миссию на Украине до 2022 года.

Планы были нарушены в апреле текущего года. Из-за пандемии тренировочный процесс прошлось остановить, и большая часть инструкторов вернулась в Канаду.

На Украине остались около 60 канадских военнослужащих, которые обеспечивали порядок в своем военном лагере.

Французское издание Le Temps ранее писало, что на базе в Яворове постоянно находятся 200 американских и 250 канадских военных. Как утверждали журналисты, для этих военнослужащих были построены отдельные казармы. Кроме того, зарубежным инструкторам установили их собственный распорядок, который отличается от того, что действует в украинских подразделениях, отмечали в СМИ.

Представители армии Соединенных Штатов пояснили изданию, что программа обучения их коллег из Украины не имеет отношения к конфликту этой страны с Россией. По их словам, тренинги для украинцев направлены на приведение их армии в соответствие со стандартами НАТО. В свою очередь, канадский сержант Рауль Захара признал, что в ближайшие 10–15 лет украинцы не смогут подготовиться к вступлению в Североатлантический альянс.

Яворовский учебный центр, где и проходит обучение украинских военнослужащих зарубежными коллегами, был создан во Львовской области на базе бывшего советского полигона. На его территории площадью более 36 тыс. га находится Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

В Яровском на регулярной основе работают западные военные инструкторы, в частности американские и канадские.

В мае прошлого года в министерстве обороны Украины сообщили, что обучать украинских военнослужащих начали 130 военных 2-й бригадной тактической группы «Страйк» 101-й воздушно-десантной дивизии армии США. Обучение длилось десять месяцев.

В ведомстве отметили, что бойцы тактической группы «Страйк» заменили американских инструкторов 278-го бронекавалерийского полка национальной гвардии США из штата Теннесси, которые находились во Львовской области с лета 2018 года.

«Американские гвардейцы из штата Теннесси хорошо справились с заданиями по подготовке украинских подразделений в рамках «Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина» (JMTG-U) и получили награды минобороны Украины», — подчеркнули в сообщении.

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