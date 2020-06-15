Джиган и Самойлова передумали разводиться

Пара не явилась в суд, а их дело закрыли по примирению сторон.

Сегодня, 15 июня, должен был состояться развод Оксаны Самойловой и Джигана. Однако ни рэпер, ни его супруга в Головинский суд Москвы не явились. Как сообщают СМИ, дело было закрыто по примирению сторон. Оксана простила мужа после его наркотрипа и информации об изменах. Самойлова отозвала иск.

Пока звездная пара не прокомментировала свое решение. Поклонники могут только порадоваться за Джигана, который после лечения все-таки вымолил прощение у возлюбленной. После клиники он был образцовым семьянином, признавался супруге в любви и утверждал, что «никуда ее не отпустит». При этом интригу держала сама Самойлова, которая не раз утверждала, что еще не простила мужа и развод может все-таки состояться. «Сорян, Вась» — коронная фразочка многодетной мамы.

Семейную драму рэпера уже стали сравнивать с топовым сериалом Netflix, столько людей следило за развитием событий в этой паре! Что ж, Джиган, по крайней мере, точно успел сорвать свой куш на этой истории. Презентовав совместный с Тимати трек про «Хавчик», он получил с этого соответствующие хайп и просмотры. Может, развода и не должно было быть, а интригу создавали специально, чтобы продвинуть новые треки Джигана и бизнес Самойловой? В любом случае, поклонники рады, что многодетная семья сохранилась.

С чего началась эта история? 18 февраля 2020 года Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз. У них родился долгожданный сын, которого они назвали Давид. Вместе пара провела какое-то время в солнечном Майами, а по сочным снимкам поклонники не догадывались, что в семье назрел раскол. Позже, когда Джиган стал выходить в прямые эфиры, стало ясно, что с ним не все в порядке. Как потом признался рэпер, у него «слетела кукушка, потому что то, что можно Снуп Догу, Джиге – нельзя». Он имел в виду наркотики. Рэпер вел себя неадекватно, и в итоге Оксана поместила мужа в элитный рехаб в Штатах. Вместе они вернулись в Россию, где провели будни самоизоляции в загородном доме.

Самойлова будоражила фанатов трогательными постами о том, как она готовится стать «матерью-разведенкой», тянуть на себе 4-х маленьких детей и становиться самостоятельной единицей. Она признавалась общественности, что ей было очень больно – она не знала, что муж изменял ей. Ее брак казался ей идеальным. Тысячи женщин сочувствовали Самойловой.

В России Джиган снова прошел курс реабилитации в клинике. После нее он вышел будто обновленный: снова стал активно заниматься спортом, помирился со своим старым другом по Black Star Тимати, начал выпускать треки, при этом не забывая уделять много внимания детям и, собственно, самой Оксане. Фанатам было приятно наблюдать за тем, как рэпер из кожи вон лезет, лишь бы жена его простила. После совместного фото супругов с их маленьким сыном Давидом все решили, будто развод отменен. Но и тут Самойлова внесла интригу, сообщив, что все в силе.

Между тем многие стали подозревать, что настолько затянувшийся бракоразводный процесс пары – ни что иное как пиар. Эксперты даже подсчитали, что Самойлова на волне обсуждения зарабатывает по 5 млн рублей в неделю. А Джиган монетизировал, не без помощи Тимати, свои неадекватные эфиры. Комплект с едой в Black Star Burger назвали «Офигенный хавчик», а на упаковке красуются сами рэперы.

Если сравнивать происходящее в семье Джигана с сериалом Netflix, то можно с уверенностью заявить, что он закончился хэппи-эндом. Хотя кто знает, может будет и второй сезон?