Землятресение в Турции: один человек погиб, 18 пострадали

Поиски находящихся под завалами продолжаются. Информации о состоянии здоровья пострадавших не приводится, отмечает ТАСС.

«18 человек пострадали в результате землетрясения в Бингёле. В настоящее время пострадавших в критическом состоянии нет», — указал вице-президент.

Октай добавил, что после землетрясения произошло еще 46 афтершоков.

Добавим, что на место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося прибыли вице-президент, глава МВД Сулейман Сойлу и министр экологии и градостроительства Мурат Курум.

Укажем также, что землетрясение зафиксировано магнитудой 5,8. Очаг залегал на глубине 5 км. Эпицентр находился в 56 км к северу от города Бингёль (столица одноименной провинции), где проживают около 81 тыс. человек.