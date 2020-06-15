Алтайский избирком получил бюллетени для голосования по Конституции

14 июня в избирательной комиссии Алтайского края передали бюллетени для голосования по изменениям в Конституцию, сообщила пресс-служба избиркома.
Бюллетени для голосования по Конституции.
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Бюллетени изготовил «Алтайский полиграфический комбинат» в количестве 1 822 538 штук. В числе (420 515 бюллетеней) для голосования с использованием комплексов обработки.
В бюллетене будет один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».
Участник голосования должен будет выбрать «да» или «нет».
На лицевой стороне бюллетеня нанесена фоновая защитная сетка краской зеленого цвета.
Напомним, голосование состоится 1 июля, в среду.
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