Алтайский избирком получил бюллетени для голосования по Конституции

14 июня в избирательной комиссии Алтайского края передали бюллетени для голосования по изменениям в Конституцию, сообщила пресс-служба избиркома.

Бюллетени для голосования по Конституции.

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Бюллетени изготовил «Алтайский полиграфический комбинат» в количестве 1 822 538 штук. В числе (420 515 бюллетеней) для голосования с использованием комплексов обработки.

В бюллетене будет один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Участник голосования должен будет выбрать «да» или «нет».

На лицевой стороне бюллетеня нанесена фоновая защитная сетка краской зеленого цвета.

Напомним, голосование состоится 1 июля, в среду.

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