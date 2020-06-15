Генеральная уборка квартир – необходимая, но малоприятная процедура

Иногда, жителям крупных городов требуется уборка, а также, многие заняты на своих работах, то времени на это дело просто не хватает. Тут важно понимать, что есть компании, которые могут осуществить такую уборку.

Но, прежде, чем заказывать такие услуги, важно разобраться с тем, какой тип уборки вам требуется.

Они разнятся:

— обычная уборка предполагает мытье полов, вымывание унитаза, ванной, нужно будет протереть всю пыль, которая скопилась на мебели, да и в целом в доме;

— генеральная уборка квартир – является более сложной работой, поэтому и стоимость на данные услуги немного выше. Она предполагает, что вам вымоют все окна, причем, как с внешней стороны, так и с внутренней. Дальше, пыль, паутину со всей мебели, потолков, стен нужно будет удалить. Шторы, тюли, пододеяльники, все это стирается. Если вкратце, то нигде в доме или в квартире не должно быть пыли, грязи, паутины и так далее.

Конечно же, лучше заказывать генеральную уборку, так как после нее, вам останется лишь наслаждаться своим чистым и красивым жильем. Ведь, именно благодаря данным услугам, вы сможете прийти в чистую квартиру, сразу начать готовить в чистой кухне, а также принять ванну, где не будет и капли пыли.

Что еще нужно знать?

Последовательность работы, при генеральной уборки, следующая:

— к вам приходят специалисты, которые снимают все шторы, тюли и вкидывают их в стирку;

— дальше, вымывается весь пол, причем не просто водой, а специальными моющими средствами;

— вся мебель, карнизы, потолок протираются влажной, а затем сухой мочалкой;

— кухня, полностью моется, чтобы хозяин квартиры сразу мог прийти и приготовить ужин;

— ванная комната моется, причем, вся плитка обрабатывается специальными средствами;

— различные батареи, радиаторы также моются и протираются на сухую.

В целом, после такой уборки, не должно оставаться пыли, грязи, а лишь чистые поверхности. Обычный человек не состоянии так убрать квартиру, особенно, если у него нет на не это свободного времени. А у клининговых компаний есть все необходимое оборудование, начиная от чистящих средств и заканчивая парогенераторами для чистки ковров.

Нужно отметить, что такие компании набирают свою популярность благодаря быстрому темпу городской жизни, ведь у ее жителей остается так мало свободного времени на уборку собственной квартиры.